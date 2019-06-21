HABER

Seçim için otobüslerle yola çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

İstanbul’da pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Elazığ’daki vatandaşlar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy kullanan ve memleketleri Elazığ’da tatilde bulanan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti.

İstanbul’da pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Elazığ’daki vatandaşlar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.
23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy kullanan ve memleketleri Elazığ’da tatilde bulanan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı. Binali Yıldırım’a destek vermek için yola çıkan vatandaşlar yaklaşık 14 saat süren 1200 kilometre yol gidecek.

“Yıldırım’a destek için bin 200 kilometrelik yol gideceğiz”
Vatandaşlardan Yasin Gündüz, “Binali Yıldırım’a destek vermek için gidiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Elazığ’dan büyük bir destek var. Kazanacağız, tek temennimiz odur. Binali Yıldırım’a destek vermek için bin 200 kilometrelik yol gideceğiz. Organizasyon AK Parti il başkanlığı tarafından yapıldı. Güzel bir organizasyon, şimdi de seçim zamanı büyük bir destekle gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Oy kullanmak için tatilimi yarıda bıraktım”
Kızı ile birlikte Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden geldiklerini ve Binalı Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a gideceklerini ifade eden, Erkan Bozkurt, “Tatile gelmiştim, oy kullanmak için tatilimi yarıda bıraktım. Oy kullanıp tekrardan geri döneceğim. Seçimi kazanacağız başka şansı yok. Mutlaka kazanacağız. Kızımla birlikte oy kullanmak ve Yıldırım’a destek vermek için gidiyoruz. Oy kullandıktan sonra geri döneceğiz. 32 saat ediyor ama bizim için, Türkiye için değer” diye konuştu.
Vatandaşlardan Ayfer İvgin ise, “ Engelli çocuğumun tedavisi vardı ve onun için köye geldim. 20 yaşında yüzde yüz engelli bir çocuğum var. Şuanda arabadadır. Onu alıp tekrardan sırf Binali Yıldırım, AK Parti’ye destek olmak için İstanbul’a gidiyorum. Yeter ki AK Parti kazansın, başkası kazanmasın” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da ikamet eden Elazığlıları oy kullanmak üzere bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ise, “İstanbul’da 23 Haziranda yapılacak olan seçimle ilgili İstanbul’da seçmen olan hemşerilerimizin oylarını kullanmak vatandaşlık görevlerini yapmak üzere İstanbul’a gidişlerini organize etmiştik. Şimdi o organizemizin ilk meyvesini hareket eden otobüslerimizle hemşerilerimizi yolcu etmiş olacağız. AK Parti olarak İstanbul’da ikamet eden ve herhangi bir vesileyle ilimizin herhangi bir yerinde bulunuyorsa duyurular, çağrılar yapmıştık. Yapmış olduğumuz çağrılarda imkanı olmayan İstanbul’da oyunu kullanmak üzere gitmek isteyen vatandaşlarımızın müracaatı üzerine göndereceğimizi ifade etmiştik. Bugün de bu organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Kazada ağır yaralanan Sedef, kurtarılamadı (2)Kazada ağır yaralanan Sedef, kurtarılamadı (2)
Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulunduOrmanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.