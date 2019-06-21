Seçim için otobüslerle yola çıktılar

İstanbul’da pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Elazığ’daki vatandaşlar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.

23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy kullanan ve memleketleri Elazığ’da tatilde bulanan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı. Binali Yıldırım’a destek vermek için yola çıkan vatandaşlar yaklaşık 14 saat süren 1200 kilometre yol gidecek.

“Yıldırım’a destek için bin 200 kilometrelik yol gideceğiz”

Vatandaşlardan Yasin Gündüz, “Binali Yıldırım’a destek vermek için gidiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Elazığ’dan büyük bir destek var. Kazanacağız, tek temennimiz odur. Binali Yıldırım’a destek vermek için bin 200 kilometrelik yol gideceğiz. Organizasyon AK Parti il başkanlığı tarafından yapıldı. Güzel bir organizasyon, şimdi de seçim zamanı büyük bir destekle gidiyoruz” şeklinde konuştu.