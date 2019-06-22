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Seçim için şezlonglar boşaldı iç hatar dolup taştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Yarın gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri kapsamında oy kullanacak İstanbullu seçmenler Antalya’yı boşalttı.

Yarın gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri kapsamında oy kullanacak İstanbullu seçmenler Antalya’yı boşalttı. Şezlong, havuz ve sahiller boşalırken havalimanı iç hatlar gidişlerinde uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul’da yapılacak 23 Haziran seçimleri yurtiçi tatilcilerin planlarını değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek vatandaşlar, daha önceden yaptığı tatil rezervasyonlarını ya iptal etti ya da ileri bir tarihe erteledi. Turizmin başkenti Antalya’da da seçimlere yönelik hareketlilik yaşandı. 23 Haziran Pazar günü (yarın) yapılacak seçimler kapsamında halihazırda Antalya’da bulunan İstanbullu seçmenler de oy kullanmak üzere memleketlerine yola çıkmaya başladı. Sahiller, oteller, şezlonglar ve havuzlar boşalırken, Antalya Havalimanı iç hatlar gidişleri ise dolup taştı. İstanbul’a giden yolcular havalimanı girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"İstabul’a sahip çıkmak adına boşalan Antalya"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) Antalya’daki son durumu değerlendirdi. Antalya’da seçim hareketliliği kapsamında İstanbul’dan gelen tatilcilerin büyük bir çoğunluğunun geri döndüğünü ifade eden Atmaçıkardı. m konaklama sektörü hem ulaşım sektörü hem acenteler buna çok ciddi destek verdi. Rezervasyon iptalleri olmadı, tam tersi tarih değişikliği oldu. Bu demokrasiye olan bir güven aslında, İstanbul’a sahip çıkılması adına iyi bir adım olarak düşünüyorum. Evet tesisler belki bir günlük boş kalacak ama önemli olan demokrasinin kazanması. Antalya gelen İstanbullu tatilcilerin birçoğu döndü. Bütün tesislerin ve meslektaşlarımın söylediği şey çok ciddi bir geri dönüşümün olduğu özellikle seçim tarihi ilan edildikten sonra biz konaklama sektörü olarak ücretsiz değişiklik hakkı verdik, bazı uçak şirketleri de ücretsiz değişim hakkı verdi. İptal yaşamadık ama çok ciddi bir tarih değişikliği yaşadık bu da 1 günlük bir boşluğa yol açacak. Yarınki seçimden sonra Pazartesiden itibaren iç pazardaki hareketlilik yine devam edecek. Umarım demokrasi kazanır güzel bir seçim olur, kazasız keyifli bir seçim yaşarız. İstanbul dünyanın en gözde şehirlerinden birisi" şeklinde konuştu.

"Oy kullanıp tatile devam edeceğiz"
Antalya’ya tatil için İstanbul’dan gelen İrem Sirkeci ise denizin ve güzel havanın tadını çıkardığını ifade etti. Seçimde oy kullanmak üzere bu akşam İstanbul’a döneceğini dile getiren Sirkeci, "Bu akşam dönüyoruz uçakla İstanbul’a. Yarın oy kullandıktan sonra tekrar gelip tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece oy kullanmak için İstanbul’a gidip geleceğiz. Herkes bu konuda duyarlı olmalı, herkesin gidip oyunu kullanması gerekir. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun, demokrasi kazansın" diye konuştu.

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