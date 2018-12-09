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Seçim için yapılan son anket! Partilerle ilgili oranlarda çarpıcı sonuç

SEÇİM HABERLERİ  | 09.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

Yerel seçim için CHP’nin yaptırdığı ankette, seçmenlerin oy verme tercihleriyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. CHP tabanı oy verirken tercihini yüzde 64 oranla parti kimliği, yüzde 28 oranıyla adaya göre belirlerken, İYİ Parti tabanı yüzde 44 oranıyla parti kimliği, yüzde 46 oranıyla ise adayın belirleyici olduğunu düşünüyor.

Seçim için yapılan son anket! Partilerle ilgili oranlarda çarpıcı sonuç

CHP’nin Kasım ayında yaptırdığı anket çalışmasında AK Parti’nin CHP’ye karşı kullandığı en büyük argümanlardan biri olan CHP’nin dini özgürlükleri kısıtlayacağı algısının toplum üzerindeki etkisinin azaldığı belirlendi.

'CHP İKTİDAR OLSA DİNİ ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAR MI?'

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre; anket kapamında yöneltilen, “CHP iktidar olsa dini özgürlükleri kısıtlar mı” sorusuna katılımcıların yüzde 23,1’i “Evet, kısıtlar”, yüzde 57,4 “Hayır, kısıtlamaz” yanıtını verirken, yüzde 19,5 ise bu konuda fikri olmadığını bildirdi. Anket çalışmasında aynı soruya Haziran 2014 tarihinde “Evet, kısıtlar” yanıtını verenlerin oranı yüzde 31,9 olurken, söz konusu algının toplum üzerindeki etkisinin 9 puan azaldığı belirlendi.

MHP'DE ADAYIN İSMİ ETKİLİ!

Ankette CHP seçmenin yüzde 64’ü parti kimliğini öncelerken, yüzde 28’i ise adaya göre oy verme tercihinde bulunacağını belirtiyor. Başka bir deyişle CHP tabanı başka bir partinin adayını destekleme eğiliminin en az olduğu taban olarak dikkat çekiyor. Ankete göre, MHP seçmenin yüzde 40’ı oy tercihinde adayın etkili olduğunu söylerken, İYİ Parti seçmenin ise yüzde 46’sı oy verirken adayın belirleyici olduğunu düşünüyor.

AK PARTİ'YLE İLGİLİ ÇARPICI AYRINTI

CHP anketinde AK Parti’ye yönelik seçmen algısına ilişkin sorulara da yer verildi. Buna göre ankete katılanların yüzde 37,5’i AK Parti’yi muhafazakar bir parti olarak tanımlarken, ikinci sırada ise yüzde 18,6 oranıyla otoriter tanımlaması geldi. AK Parti’nin İslamcı bir parti olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 18,3 oldu. AK Parti’nin demokratik bir parti olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 1,8’de kaldı.


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