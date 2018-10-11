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Seçim ittifakı çalışmaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: - "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu"

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, seçim ittifakına ilişkin, "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu." dedi.

Şentop, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında geldiği Antalya'da, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerle ilgili bir çalışma yapıldığını ancak henüz alt yapısının hazır olmadığını belirten Şentop, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini bildirdi.

Şentop, "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu. Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var. Bir parti seçime girmezse diyelim oy pusulasında da yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor, katılmayan ise yer almıyor." diye konuştu.

Ziyaret sonrası Serik Belediye Başkanı Çalık, Şentop'a Serik bıçağı ve Serik Belediyespor atkısı hediye etti.

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Antalya Antalya Serik Belediyesi Serik TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop

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