İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "(Seçim kampanyamıza) Eyüpsultan'dan başladık. Kampanyamızı her gün bir ilçede sürdüreceğiz. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Nasıl bir İstanbul hayalimiz var, onu anlatacağız ama daha önemlisi İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz." dedi.

Yıldırım, Eyüp Sultan Camisi'nde ilkindi namazını kıldı. Caminin avlusunda bulunan 3 kişinin cenaze namazına da katılan Yıldırım, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Fahri Korutürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve lokma dağıttı.

AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra koordinasyon merkezinin karşısında bulunan CHP Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.

Cadde üzerinde kurulan kürsüde konuşma yapan Yıldırım, Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldiğini anlatarak, "Hemen Eyüpsultan'a geldik. Niye Eyüpsultan'a geldik? Eyüpsultan, İstanbul'un manevi mimarı Eba Eyüb El Ensari Hazretleri'nin medfun olduğu yer. İstanbul'un fethi için Peygamberimizin müjdelediği şehrin manevi mimarının yattığı yer. Peygamberimiz ne diyor? 'İstanbul elbet bir gün feth olunacak, bu şehri fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onun askerleri ne güzel askerlerdir.' İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kubbelerle, minarelerle süsleyen Mimar Sinan, İstanbul'u 'İşgalden sonra geldikleri gibi gidecekler' diyen, İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1994 yılında İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan... 25 yıldır bu bayrak inmedi." diye konuştu.