HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Seçim Kanunu'nun iptali istenmişti... AYM ilk incelemeyi tamamladı

Seçim Kanunu'nun iptali istenmişti... AYM ilk incelemeyi tamamladı

21.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı.

Seçim Kanunu'nun iptali istenmişti... AYM ilk incelemeyi tamamladı

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, 7393 sayılı Kanun'un seçim kurullarını düzenleyen 5-6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kuyruk 7 kilometreye ulaştıTarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kuyruk 7 kilometreye ulaştı
Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşüneceklerFüze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler
Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişmeKızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.