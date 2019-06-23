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Seçim kanununa muhalefet eden 111 kişiye idari işlem yapıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı.

Seçim kanununa muhalefet eden 111 kişiye idari işlem yapıldı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu bildirildi. (AA)

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