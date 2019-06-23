HABER

Seçim kanununa muhalefet eden 124 kişiye işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde sandıklar kapanana kadar seçim kanuna muhalefet eden 124 hakkında işlem başlatıldı.  23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçim kanununa muhalefet eden 124 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde sandıklar kapanana kadar seçim kanuna muhalefet eden 124 hakkında işlem başlatıldı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçim kanununa muhalefet eden 124 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Oy sandıkları kapatılana kadar oy pusulasının resmini çeken 45 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 26 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 10 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 5 kişi, tehdit ve hakaretten 5 kişi, telefonla oy kabinine giren 16 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen ve alkollü olarak oy kullanmaya gelenlerin bulunduğu 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Acun Ilıcalı oy kullandıAcun Ilıcalı oy kullandı
İstanbul'da oy kullanan havalimanına akın ettiİstanbul'da oy kullanan havalimanına akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

'Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre...'

'Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre...'

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçim gününde kalp nakli

Seçim gününde kalp nakli

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Batman'da, 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü

'İlk kez karşılaştım' Şaşkına çeviren görüntü

İstanbul'da oy kullanan havalimanına akın etti

İstanbul'da oy kullanan havalimanına akın etti

Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.