Belçikalı Matematikçi Victor D’Hondt'ın tasarladığı D’Hondt Sistemi yeni kanun teklifi ile yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar Seçim kanununda gündeme gelen D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt nedir, ne işe yarar? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

D'HONDT SİSTEMİ NEDİR?

Ghent Üniversitesi Medeni Hukuk Bölümü Akademisyeni Victor D’Hondt 1878 yılında bir nisbi temsil sistemi olan D’Hondt Sistemini tasarlamıştır.

D’Hondt'un tasarladığı sistem 1961 Anayasası ile ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

D’Hondt Sistemininin uygulandığı ülkeler; Arjantin, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, Hırvatistan, İskoçya, İsrail, İzlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Şili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'dir.

D'HONDT SİSTEMİ NE İŞE YARAR?

D’Hondt Seçim Sistemi ile tüm siyasi partilerin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya dek söz konusu işlem sürdürülür.

Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere tahsis edilir.

Bir siyasi parti ilk milletvekilini çıkardığında toplam oyları ikiye, ikinci milletvekili çıkardığında toplam oyları üçe, üç milletvekili çıkardığında toplam oyları dörde, dört milletvekili çıkardığında toplam oyları beşe bölünür ve tekrar hesaplamaya katılır. Sistem bu şekilde sürer.

