HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçim kanununda gündeme gelen D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt nedir, ne işe yarar?

Seçim kanununda gündeme gelen D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt nedir, ne işe yarar?

14.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D'Hondt sistemi yeni kanun teklifinin ardından yeniden gündeme geldi. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın sunduğu seçim kanunu teklifiyle, partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının; seçim bölgesinde ittifak içinde elde edilen oy sayısı esas alınarak belirlenecek. Peki Seçim kanununda gündeme gelen D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt nedir, ne işe yarar? İşte ayrıntılar...

Seçim kanununda gündeme gelen D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt nedir, ne işe yarar?

Belçikalı Matematikçi Victor D’Hondt'ın tasarladığı D’Hondt Sistemi yeni kanun teklifi ile yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar Seçim kanununda gündeme gelen D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt nedir, ne işe yarar? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

D'HONDT SİSTEMİ NEDİR?

Ghent Üniversitesi Medeni Hukuk Bölümü Akademisyeni Victor D’Hondt 1878 yılında bir nisbi temsil sistemi olan D’Hondt Sistemini tasarlamıştır.

D’Hondt'un tasarladığı sistem 1961 Anayasası ile ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

D’Hondt Sistemininin uygulandığı ülkeler; Arjantin, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, Hırvatistan, İskoçya, İsrail, İzlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Şili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'dir.

D'HONDT SİSTEMİ NE İŞE YARAR?

D’Hondt Seçim Sistemi ile tüm siyasi partilerin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya dek söz konusu işlem sürdürülür.

Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere tahsis edilir.

Bir siyasi parti ilk milletvekilini çıkardığında toplam oyları ikiye, ikinci milletvekili çıkardığında toplam oyları üçe, üç milletvekili çıkardığında toplam oyları dörde, dört milletvekili çıkardığında toplam oyları beşe bölünür ve tekrar hesaplamaya katılır. Sistem bu şekilde sürer.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berat kandili mesajları ve sözleri 2022!Berat kandili mesajları ve sözleri 2022!
Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeliRusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli
Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesiZelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi
Anahtar Kelimeler:
seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

Çeçen lider Kadirov Ukrayna’da!

Çeçen lider Kadirov Ukrayna’da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.