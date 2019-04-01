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Seçim kavgasında ölen genç, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada tabanca ile vurularak yaşamını yitiren Erdem Türk (18) toprağa verildi.

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT (DHA) YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada tabanca ile vurularak yaşamını yitiren Erdem Türk (18) toprağa verildi.
Küçükincirli köyünde, dün akşam, iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ş. (28) tabancasını çıkararak ateşledi. Yeniden aday olan mevcut muhtar Şahin Yalçın kolundan hafif, Erdem Türk ise ağır yaralandı. Kavga sırasında B.Ş. de kendisini bacağından yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erdem Türk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Erdem Türk'ün cenazesi yakınları tarafından Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, köy mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde Erdem Türk'ün babası Ramazan Türk, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti. Öğlen kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Erdem Türk'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Bu arada B.Ş. ile muhtar Şahin Yalçın'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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