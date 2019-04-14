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Seçim kavgasıyla başlayan husumet barışla sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Van'ın Çatak ilçesinde, muhtarlık kavgası sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek ölmesi sonucu iki aile arasında başlayan husumet, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın girişimiyle barışla sonuçlandırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde, muhtarlık kavgası sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandırıldı.

İlçenin Elmacı Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sırasında Baysal ve Tutal aileleri arasında, muhtarlık kavgası sırasında Şevki Tutal'ın kalp krizi sonucu ölmesi nedeniyle husumet başladı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, olayın kan davasına dönüşmemesi için iki ailenin de önde gelenleriyle görüşerek, aralarındaki husumeti bitirmelerini istedi.

Bunun üzerine Elmacı Mahallesi'ndeki Nejat Uygur İlkokulu bahçesinde düzenlenen barış yemeğinde, aile bireyleri bir araya geldi.

Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan'ın katıldığı yemekte, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Türkmen, programda yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan kan davalarının temel nedeninin, eğitim eksikliği olduğunu söyledi.

İki aile arasında başlayan husumetin giderilmesine katkı sunan Şeylan ile barışmayı kabul eden aile üyelerine teşekkür eden Türkmen, bundan sonra da böyle üzücü olayların yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Şeylan da talihsiz olayı duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Taziyeye katıldığımda olayın kan davasına dönüşmemesi için aile üyeleriyle konuştum. Bir canımız var, onu da Allah'a borçluyuz. Şevki kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. Kim sevindi ? Hiç kimse. Herkes üzgün çünkü ölüme sevinilmez. Nefsimize, öfkemize hakim olmalıyız. Her iki aileye de halkım adına teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp barış için burada toplandınız. Dilerim barış ve kardeşlik için de güzel yarınlar yaşarız."

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ve aile üyelerine barış yemeği ikram edildi.

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Abdurrahman Şeylan barış Hamza Türkmen husumet Van

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