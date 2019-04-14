Seçim kavgasıyla başlayan husumet barışla sonuçlandı

İki aile arasında başlayan husumetin giderilmesine katkı sunan Şeylan ile barışmayı kabul eden aile üyelerine teşekkür eden Türkmen, bundan sonra da böyle üzücü olayların yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Şeylan da talihsiz olayı duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Taziyeye katıldığımda olayın kan davasına dönüşmemesi için aile üyeleriyle konuştum. Bir canımız var, onu da Allah'a borçluyuz. Şevki kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. Kim sevindi ? Hiç kimse. Herkes üzgün çünkü ölüme sevinilmez. Nefsimize, öfkemize hakim olmalıyız. Her iki aileye de halkım adına teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp barış için burada toplandınız. Dilerim barış ve kardeşlik için de güzel yarınlar yaşarız."

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ve aile üyelerine barış yemeği ikram edildi.

