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Seçim kaybedildi, işler çığrından çıktı! Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı

03.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da Jair Bolsonaro, kaybettiği seçimlerin ardından destekçilerinin başlattığı yol kapatma eylemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, ülkenin Mirassol kentinde seçimlerin sonuçlarına karşı düzenlenen gösteride bir araç destekçilerin arasına daldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gri renkli bir arabanın birçok göstericiyi götürdüğü ve bazılarının üzerinden geçtiği görüldü. 16 kişinin yaralandığı belirtilirken, durumu ağır olan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya müdahale etme çağırısında bulundu ancak Bolsonaro, artık eylemlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Bolsonaro, Twitter hesabından yayınladığı videoda, yol kapatma eylemlerinin ülke ekonomisine zarar verdiğini ve insanların özgür dolaşım hakkını ihlal ettiğini söyledi.

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"BAŞIMIZI DİK TUTMALIYIZ''

Takipçilerine yollarda değil meydanlar gibi halka açık alanlarda gösteri yapma tavsiyesi veren Bolsonaro, "Başımızı dik tutmalıyız. Gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanır, demokratik oyunun bir parçasıdır." dedi. Bolsonaro, seçim sonuçları nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Hepinize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yolları açın, bu meşru gösterilerin bir parçası değil. Brezilya'da yolların kapatılması, anayasamızda bulunan, insanların gelip gitme haklarını ihlal ediyor. Hem ekonomiye zarar veriyor hem de diğer insanların hakların saygı duymak lazım." açıklamasında bulundu.

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SAO PAULO'DA BİR ARAÇ GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI

Öte yandan, ülkenin Sao Paulo eyaletine bağlı Mirassol kentinde düzenlenen yol kapatma eyleminde bir araç göstericilerin arasına daldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gri renkli bir arabanın birçok göstericiyi götürdüğü ve bazılarının üzerinden geçtiği görülüyor. Ülke basınında çıkan haberlerde, olay nedeniyle aralarında 2 çocuk ve 3 polisin bulunduğu 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Durumu ağır olan iki kişi hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

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ORDUYU MÜDAHALEYE ÇAĞIRAN GÖSTERİLER DÜZENLENLENMİŞTİ

Seçim sonuçlarını hala açıkça kabul etmeyen Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada gösterilerin "seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu" olduğunu söylemişti.

Sonuçların açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri yol kapama eylemlerine ve ülkenin çeşitli eyaletlerinde ordu karargahlarının yakınında, orduyu müdahaleye çağıran gösteriler düzenlemişti.

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Brezilya Jair Bolsonaro

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