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Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 07:10 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan ile Bahçeli ne zaman görüşecek?" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki hafta bir araya geleceklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan’a yapacağı ziyaretten sonra görüşmeni gerçekleşeceğini yazdı. Selvi, ayrıca Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin AK Parti kulislerinde “Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” yorumlarının yapıldığını ifade etti.

Köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylıkları için “Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin. Yerel seçimlerde aday belirlerken ehliyet ve liyakat en büyük kriterimiz olacak” uyarısında bulunduğunu belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin, belediye başkan adaylıklarında değişimin yüksek olacağı yönünde yorumlandığını aktardı.

AK Parti kulislerinde “Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” yorumları yapıldığını yazan Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut belediye başkanlarından başarılı olanlarla yola devam edilecek. Ama en önemli kriter, “seçim kazanacak aday” olacak. Bununla birlikte adaylık için iki kriter ön plana çıktı:

1) Şehri yönetebilecek, ehliyet ve liyakat sahibi.

2) Şehrin istediği, halkla gönül köprüsü kurabilen, seçim kazanabilecek, tevazu sahibi.

AK Parti ekim sonu kasım başı itibariyle adaylarını belirleyip seçim çalışmalarına başlayacak. Muhalefetin adaylarının da ortaya çıkmasıyla birlikte seçim yarışı hızlanacak. Ancak AK Parti bu seçimlerde sadece muhalefetle değil, enflasyon oranlarında da görüldüğü gibi ekonomiyle de yarışacak." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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ak parti yerel seçim seçim 2019 Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli abdulkadir selvi

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