Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!

Köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylıkları için “Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin. Yerel seçimlerde aday belirlerken ehliyet ve liyakat en büyük kriterimiz olacak” uyarısında bulunduğunu belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin, belediye başkan adaylıklarında değişimin yüksek olacağı yönünde yorumlandığını aktardı.

AK Parti kulislerinde “Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” yorumları yapıldığını yazan Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut belediye başkanlarından başarılı olanlarla yola devam edilecek. Ama en önemli kriter, “seçim kazanacak aday” olacak. Bununla birlikte adaylık için iki kriter ön plana çıktı:

1) Şehri yönetebilecek, ehliyet ve liyakat sahibi.

2) Şehrin istediği, halkla gönül köprüsü kurabilen, seçim kazanabilecek, tevazu sahibi.

AK Parti ekim sonu kasım başı itibariyle adaylarını belirleyip seçim çalışmalarına başlayacak. Muhalefetin adaylarının da ortaya çıkmasıyla birlikte seçim yarışı hızlanacak. Ancak AK Parti bu seçimlerde sadece muhalefetle değil, enflasyon oranlarında da görüldüğü gibi ekonomiyle de yarışacak." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

