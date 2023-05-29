Seçim kutlaması yapan kalabalığın ortasına düştü! Yanmaktan son anda kurtuldular: Panik anları böyle görüntülendi

Seçim coşkusunu sokaklarda yaşamak isteyen vatandaşların gerek canlarını son anda kurtardığı gerekse paniğe yol açan anlar saniye saniye kaydedildi. Sultangazi'de dikkat çeken o anlardan biri de vatandaşların bir hafriyat kamyonunun önüne tutunduğu sırada yaşandı.

CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Seçim sonuçlarının ardından vatandaşlar, Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplandı. Seçim kutlaması sırasında, ateşlenen işaret fişeği kalabalığın ortasına düştü.

Vatandaşların yanmaktan son anda kurtulduğu ve panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

ARAÇLARA TUTUNUP İLERLEDİLER

Öte yandan seçim kutlaması sırasında araç konvoyundaki bir hafriyat kamyonunun önüne tutunan bir kişi de tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Bir başkası ise, tehlikeye aldırış etmeden otomobilin kaputuna tutunarak konvoyda ilerledi.

(DHA)