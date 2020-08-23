‘‘Seçim Merkezlerine Kolluk Gücü Gönderme Yetkimiz Yok’’

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Pazar günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bakanlığın seçim merkezlerine kolluk gücü gönderme yetkisinin olmadığını kaydetti. Başkan Donald Trump ise Fox televizyonuna Perşembe günü verdiği röportajda 3 Kasım seçimlerinde olası seçim hilelerini önlemek için sandıklarda federal yetkililerin bulunacağını bildirmişti.

Wolf, sandıklara federal kolluk gücü göndermenin İç Güvenlik Bakanlığı’nın yetki alanına dahil olmadığını kaydetti.

Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgını döneminde posta yoluyla oy kullanılmasının hile ve yolsuzluğa neden olabileceği konusundaki kaygılarını sık sık dile getiriyor. Trump, postayla oy kullanılmasının seçim sonuçlarının aylarca gecikmesine neden olabileceğini söylüyor.

Trump, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada kolluk güçlerinin, şeriflerin ve avukatların da seçim merkezlerinde görevlendirileceğini söylemişti.

Sivil özgürlükleri savunan gruplar ise polisin seçim merkezlerinde görevlendirilmesinin seçmenleri korkutabileceğini, bunun da federal kanunlar ve eyalet kanunları kapsamında yasak olduğunu belirtiyor. New York Üniversitesi’nin partiler üstü kamu politikaları enstitüsü Brennan Hukuk Merkezi’ne göre birçok eyalette polislerin seçim merkezlerinde bulunması yasak.