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‘‘Seçim Merkezlerine Kolluk Gücü Gönderme Yetkimiz Yok’’

23.08.2020 21:45 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Pazar günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bakanlığın seçim merkezlerine kolluk gücü gönderme yetkisinin olmadığını kaydetti

‘‘Seçim Merkezlerine Kolluk Gücü Gönderme Yetkimiz Yok’’

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Pazar günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bakanlığın seçim merkezlerine kolluk gücü gönderme yetkisinin olmadığını kaydetti. Başkan Donald Trump ise Fox televizyonuna Perşembe günü verdiği röportajda 3 Kasım seçimlerinde olası seçim hilelerini önlemek için sandıklarda federal yetkililerin bulunacağını bildirmişti.

Wolf, sandıklara federal kolluk gücü göndermenin İç Güvenlik Bakanlığı’nın yetki alanına dahil olmadığını kaydetti.

Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgını döneminde posta yoluyla oy kullanılmasının hile ve yolsuzluğa neden olabileceği konusundaki kaygılarını sık sık dile getiriyor. Trump, postayla oy kullanılmasının seçim sonuçlarının aylarca gecikmesine neden olabileceğini söylüyor.

Trump, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada kolluk güçlerinin, şeriflerin ve avukatların da seçim merkezlerinde görevlendirileceğini söylemişti.

Sivil özgürlükleri savunan gruplar ise polisin seçim merkezlerinde görevlendirilmesinin seçmenleri korkutabileceğini, bunun da federal kanunlar ve eyalet kanunları kapsamında yasak olduğunu belirtiyor. New York Üniversitesi’nin partiler üstü kamu politikaları enstitüsü Brennan Hukuk Merkezi’ne göre birçok eyalette polislerin seçim merkezlerinde bulunması yasak.

Başkan Trump, Temmuz ayında Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşanan protesto gösterilerini bastırmak amacıyla kente federal güvenlik güçlerini göndermişti. Bu durum yerel yetkililerle yönetim arasında gerilime neden olmuştu. Wolf, yönetimin bu hamlesini de savundu.

Wolf, Rusya ve Çin gibi ülkelerin posta yoluyla kullanılan oylara hile karıştırma planları olduğuna dair ise delil görmediğini söyledi.

Başkan Trump postayla oy kullanılmasının Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından da seçimlerin manipüle edilmesini kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Wolf, bakanlığın siber güvenlik tehditlerine odaklandığını söyledi ve bunlar arasında başka ülkeler tarafından online olarak yürütülen sahte bilgi yayma kampanyalarını gösterdi.

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