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Seçim ne zaman yapılacak? AK Parti Grup Başkanvekili açıkladı! 2023 Cumhurbaşkanı seçim tarihi!

16.12.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihi ülkenin gündeminde yer alan konular arasında. 2023 seçimlerine kısa bir süre kala konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Seçim ne zaman yapılacak? AK Parti Grup Başkanvekili açıkladı! 2023 Cumhurbaşkanı seçim tarihi!

Genel seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken konuya dair son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Seçimlerin nisandan sonra olacağını belirten Zengin, ayrıntıları aktardı. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte 2023 Cumhurbaşkanı seçim tarihi ile ilgili yapılan açıklama...

2023 GENEL SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.

Genel seçimler ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir."

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