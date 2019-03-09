Seçim ofisine ateş ve iki kişi yaralayan saldırgan yakalandı

"Herhangi bir siyasi sonucu olduğunu düşünmüyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de olay yerine gelerek bilgi aldı. Sertel, "Önce belirsizdi kimliği, şimdi belirlendi. Bir kişi içeriye ateş etmiş. Arkadaşlarımız ateş edildiğini görünce, kaçmışlar; ama biri kolundan, diğeri ise ayağından kurşun girmiş ve iki arkadaşımız yaralı. 5 kişi içerdeymiş. Herhangi bir siyasi sonucu olduğunu düşünmüyoruz; yani öyle bir siyasi saldırı olmayacağını düşünüyoruz. Ben temkinli konuşuyorum bilmiyoruz tabii ki tam olarak arkasında kim var, ya da birileri mi yönlendiriyor onu bilmiyoruz; ama dileğim ve isteğim bizim için bu seçim Türkiye için çok önemli bir seçim. Buradan bir kez daha bütün Türkiye’ye barışı, kardeşliği insanların birbirine karşı sevgiyi ve saygıyı çoğalttığı bir seçim olsun. Hiçbir insanımızla bizim AK Parti’li, MHP’li başka hiçbir partiyle hiçbir sorunumuz yok, olamaz da. Bizim bizzat insanlara söyleyeceğimiz şu; bu seçim çok önemli bir seçim ama yerel seçim. Ne beka sorunu var, ne ülke sorunu var kardeşçe yaşayacağız kimse bunu engellemesin" dedi.



