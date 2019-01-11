Seçim öncesi bunu sakın yapmayın! Faturası ağır olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün, akrabalarına oy atabilmek için yer değiştiren seçmenlerle ilgili “Bu bir işgal hareketidir. İçişleri Bakanlığı takibe alacak” açıklamasını yapmıştı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun işbirliği ile seçmen nakil talepleri mercek altına alındı. YSK’nın hafta başında aldığı karar kapsamında, şüpheli seçmen nakil talepleri konusunda güvenlik birimleri devreye girecek. Yapılan araştırma sonucunda, nakil talebinde bulunan seçmenin belirtilen adreste oturup oturmadığı, adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı ve ikamet ettiği yere ilişkin kira sözleşmesi ya da tapu kaydı bulunup bulunmadığına bakılacak. Araştırma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirme yapılarak bu durumda olan seçmen kayıtlarının listeden çıkarılmasına ilçe seçim kurulu başkanları yetkili olacak.

YOĞUN NAKİL TALEPLERİ VAR

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre;AK Parti Isparta Milletvekili ve YSK temsilcisi Recep Özel de, mahalli seçimlerde, daha önceki seçimlerden farklı olarak yoğun bir seçmen kaydı nakillerine şahit olduklarını hatırlattı. Bu konuda, ilçe seçim kurullarında bazı tereddütler oluştuğunu ve YSK’ya görüş bildirdiklerini kaydeden Özel “Toplu şekilde nakil talepleri var. Bu durum bir seçim bölgesinin siyasi dengesini değiştirebilir. Geldiği yerin de gittiğin yerin de sonucu değiştirecek nitelikte. Seçim sonucunu değiştirir. Nüfus müdürlüklerinde de bu nedenle bir yoğunluk var” dedi.