Seçim öncesi döviz birikimleri rekor kırdı

Ekonomistlere göre geçen Ağustos’ta yaşanan kur şoku ve seçimlere yönelik belirsizlik vatandaşı dövize yöneltti.Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilerlerken, vatandaşlar ve şirketler artan şekilde döviz biriktiriyor. Şubat ayının son haftasında vatandaşların ve şirketlerin bankadaki döviz birikimleri 171 milyar dolar oldu. Böylelikle döviz birikimlerinde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bunun yanında ülkede döviz birikimleri, dolaşımdaki ve bankalardaki paranın yarısına yaklaştı.

Rekorda vatandaşların döviz tercihinin önemli payı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine göre, vatandaşlar son 5 aydır döviz birikimlerini sürekli artırıyor. Verilere göre 1 Mart ile biten haftada vatandaşların döviz birikimleri 103,6 milyar dolar oldu.

Buna karşılık bankalardaki Türk Lirası mevduatlarında enflasyonun biraz üzerinde seyreden faiz ile beraber ciddi bir artış yaşanmadı. Bu da yurtiçi yerleşiklerin 31 Mart’taki seçim öncesi, Türk Lirası’nı değil de dövizi daha cazip gördüğüne işaret etti.