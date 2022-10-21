Seçim öncesi siyaset sahnesinde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Ahmet Eşref Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Siyaset camiası son günlerde istifa ve transferlerle çalkalanıyor. Önce CHP'den, daha sonra ise Memleket Partisi'nden ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından kısa bir süre sonra yaşanan istifa bir anda gündem oldu.

Önceki dönemlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı da yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partiden ve vekillikten istifa edip İYİ Parti'ye katılacak olması kulisleri hareketlendirdi. Fakıbaba'nın ses getiren istifasının ardından AK Parti'de başka ayrılıklar yaşanabileceği de iddia edildi.

KULİSLER BUNU KONUŞUYOR! BİR İSTİFA DAHA GELEBİLİR

Gazeteci Hacı Yakışıklı, TV 100'de katıldığı yayında, Fakıbaba'nın istifasının nedenlerini açıklarken bir de çok konuşulacak iddiada bulundu. Kulis bilgisine göre AK Parti'de bir istifa daha gelebilir...

Bahsi geçen vekilin istifa çalışmalarına da başladığını söyleyen gazeteci, "Fakıbaba bu kararı aniden aldı. Mutlaka kendi içerisinde bir nedeni vardır, küskünlüğü de vardır. Daha çok Şanlıurfa özelinde yerel bir sıkıntı var. Hatta bir vekil daha AK Parti'den istifa edecek diye bir bilgi aldım. O vekil de istifa çalışmalarına başlamış." dedi.

