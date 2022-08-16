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Seçim öncesi 'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15-20 gün içinde ilan edilecek

16.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri için geri sayıma geçilirken muhalefet cephesinden yapılan yeni ittifak açıklaması Ankara kulislerini hareketlendirdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, parlamentoda güçlü bir sol muhalefetin şart olduğunu belirterek "Üçüncü ittifak 15 – 20 gün içerisinde ilan edilecek" dedi. Baş'ın açıklaması kulisleri hareketlendirirken, üçüncü ittifakta hangi partilerin yer alacağı merak konusu oldu.

Seçim öncesi 'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15-20 gün içinde ilan edilecek

Türkiye 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken, Cumhur ve Millet İttifakı dışında yeni bir ittifak hamlesi geldi. Kulislerde aylardır konuşulan 'üçüncü ittifak' senaryosu gerçek oldu. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, üçüncü ittifakın ilan edileceğini belirterek tarih verdi.

Kocaeli’de partisinin Gebze İlçe Örgütü tarafından düzenlenen halk buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİP Başkanı Erkan Baş, 2014 seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesini örnek vererek isim vermeden 6'lı masanın siyasetini ve izlediği yolu eleştirdi.

erkan bas

"ERDOĞAN'I GERÇEKTEN YENMEK İSTİYORSANIZ..."

“Bir tek adamın karşısına başka bir tek adamın, bir siyasal İslamcının karşısına başka bir siyasal İslamcıyı koyduğunuzda bu seçimi kazanma şansınız yok. Tayyip Erdoğan'ı gerçekten yenmek istiyorsanız Erdoğan'ın taklitlerinden sakının. Halk böyle bir adaya oy vermez, bunu geçmişten bir ders olarak söylüyoruz. 2014 seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğunda yapılanın yanlış olduğunu söylemiştik. Ekmeleddin İhsanoğlu bir sonraki seçimde gitti, Tayyip Erdoğan'a oy verdi. İhsanoğlu, Tayyip Erdoğan'a bu yolu açanlardan bir tanesidir.” diyen Baş, adayın doğru seçilmesi gerektiğini vurguladı.

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ERKAN BAŞ: ÜÇÜNCÜ İTTİFAK 15 – 20 GÜN İÇERİSİNDE İLAN EDİLECEK

"Parlamentoda güçlü bir sol muhalefet şart" diyen Baş, yeni bir ittifakın kurulacağını duyurdu. Baraj sisteminin de ittifaklar ile sona erdiğini vurgulayan Baş, “Üçüncü ittifak 15 – 20 gün içerisinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, ‘Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum’ diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok. Bu ittifak yüzde 7'yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır” diye konuştu.


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