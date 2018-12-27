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"Seçim ortamını manipüle edecek provokasyonlara önlem alınacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - "Seçim ortamını manipüle edecek provokasyonlara yönelik önlemleri geniş bir şekilde tartıştık, konuştuk. Bunlar da önümüzdeki sürecin bir sorunudur. Siyasal söylem ve siyasal dille ifade edilemeyecek, çalışamayacak grupların küçük eylemlerle algı yönetimi yaparak siyasal algımızı ya da siyasi iradeyi manipüle etmeyi önleyici birtakım çalışmaların da titizlikle yapılması konusunda istişare ettik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, seçim ortamını manipüle edecek provokasyonlara yönelik önlemleri geniş bir şekilde ele aldıklarını belirterek, "Bunlar da önümüzdeki sürecin bir sorunudur. Siyasal söylem ve siyasal dille ifade edilemeyecek, çalışamayacak grupların küçük eylemlerle algı yönetimi yaparak siyasal algımızı ya da siyasi iradeyi manipüle etmeyi önleyici birtakım çalışmaların da titizlikle yapılması konusunda istişare ettik." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi heyetiyle Sakarya'ya gelen Erdil, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile kaymakamlar ve kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Erdil, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle Bakanlığın taşradaki hizmet kapasitesini ölçmeyi hedeflediklerini anlatarak, merkez ile taşra arasında iletişimin yanı sıra iş birliği ve koordinasyonu arttırmayı da amaçladıklarını kaydetti.

Taşrada geliştirilen değerlendirme ve önerileri proje vasıtasıyla merkeze taşıdıklarına değinen Erdil, ayrıca illerde oluşturulan güzel uygulamaları alıp onların geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağladıklarını bildirdi.

Erdil, Bakanlık tarafından ilde verilen terörle mücadele, asayiş hizmetleri, trafik terörü ve uyuşturucuyla mücadele konularını masaya yatırdıklarını anlatarak, "Gelinen noktaları değerlendirdik. Yapılan değerlendirmelerde ölümlü trafik kazalarında yüzde 14 iyileşme olduğunu, uyuşturucuyla mücadelede çok yüksek sayıda malzeme ve materyal toplama kapasitesine ulaşıldığını, asayişle ilgili hizmetlerimizde mala karşı işlenen suçlarda yüzde 20'lere ulaşan iyileşmeler olduğunu tespit ettik. Bütün bu alanlarda daha etkin, daha yoğun bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu da belirttik." diye konuştu.

- "Yılda 7 bin vatandaşımız trafik kazalarında can veriyor"

Türkiye'nin, meydana gelen trafik kazası sayısı bakımında yüksek oranlara sahip bir ülke olduğunu ifade eden Erdil, yılda ortalama 7 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, yaklaşık 303 bin kişinin yaralandığını ve 38 milyar lira civarında da maddi kaybın yaşandığını kaydetti.

Erdil, alınacak önlemlerin belirlenmesi hususunda kurum temsilcileriyle çalıştıklarını dile getirdi.

- "Seçim döneminde asayiş ve huzurun sağlanması için ilave önlemler alınacak"

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, seçim dönemiyle ilgili asayiş ve huzurun sağlanması için ilave önlemlerin alınacağına işaret ederek, "Seçim ortamını manipüle edecek provokasyonlara yönelik önlemleri geniş bir şekilde tartıştık, konuştuk. Bunlar da önümüzdeki sürecin bir sorunudur. Siyasal söylem ve siyasal dille ifade edilemeyecek, çalışamayacak grupların küçük eylemlerle algı yönetimi yaparak siyasal algımızı ya da siyasi iradeyi manipüle etmeyi önleyici birtakım çalışmaların da titizlikle yapılması konusunda istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Erdil, ziyaretleri kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelerek, şikayet ve önerileri dinleyeceklerini sözlerine ekledi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de İçişleri Bakanlığı özelinde yürütülen çalışmaların değerlendirmesini yaptıklarını belirterek, heyetin kamu kurum ve kuruluşları dışındaki diğer paydaşlarla görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi sakarya

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