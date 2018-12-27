"Seçim ortamını manipüle edecek provokasyonlara önlem alınacak"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, seçim ortamını manipüle edecek provokasyonlara yönelik önlemleri geniş bir şekilde ele aldıklarını belirterek, "Bunlar da önümüzdeki sürecin bir sorunudur. Siyasal söylem ve siyasal dille ifade edilemeyecek, çalışamayacak grupların küçük eylemlerle algı yönetimi yaparak siyasal algımızı ya da siyasi iradeyi manipüle etmeyi önleyici birtakım çalışmaların da titizlikle yapılması konusunda istişare ettik." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi heyetiyle Sakarya'ya gelen Erdil, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile kaymakamlar ve kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Erdil, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle Bakanlığın taşradaki hizmet kapasitesini ölçmeyi hedeflediklerini anlatarak, merkez ile taşra arasında iletişimin yanı sıra iş birliği ve koordinasyonu arttırmayı da amaçladıklarını kaydetti.

Taşrada geliştirilen değerlendirme ve önerileri proje vasıtasıyla merkeze taşıdıklarına değinen Erdil, ayrıca illerde oluşturulan güzel uygulamaları alıp onların geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağladıklarını bildirdi.