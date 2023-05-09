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Seçim otobüsüne taş atan çocuk için Kılıçdaroğlu'ndan talep: Serbest bırakın

09.05.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da 15 yaşında bir çocuk tarafından taş atıldı. Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan çocuk için 'serbest bırakın' talebinde bulundu.

Seçim otobüsüne taş atan çocuk için Kılıçdaroğlu'ndan talep: Serbest bırakın

Seçim hazırlıklarına devam eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da destekçilerine seslendi. Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

SEÇİM OTOBÜSÜNE TAŞ ATILDI

Mitingini tamamlayarak şehirden ayrılacak olan Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne 15 yaşındaki bir çocuk tarafından taş atıldı. Otobüsün camı kırıldı ve taş atan çocuk gözaltına alındı. Durumdan haberdar olan Kılıçdaroğlu, şikayetçi olmayacağını belirterek 15 yaşındaki çocuğun serbest bırakılması için talepte bulundu.

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Sakarya Kemal Kılıçdaroğlu

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