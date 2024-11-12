Seçim sistemi değişecek mi? YSK Başkanı Yener’den gündem yaratacak açıklama! ‘Elektronik seçimle ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık’

Türkiye’de seçim sistemi değişecek mi? YSK’nın elektronik oylama için yeni bir sistem üzerinde çalışarak tüm hazırlıklarını bitirdiği ortaya çıktı. 'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener’in Gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklama gündem oldu.

Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktardı.

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Sinan Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır.

"ARGE ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor.” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır