HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçim sistemi değişecek mi? YSK Başkanı Yener’den gündem yaratacak açıklama! ‘Elektronik seçimle ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık’

Seçim sistemi değişecek mi? YSK Başkanı Yener’den gündem yaratacak açıklama! ‘Elektronik seçimle ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık’

12.11.2024 10:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de her seçim döneminde yaşanan tartışmalar bu kez başka bir boyut kazanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı son açıklamasında ‘elektronik oylama’ sistemi ile ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Yener, kararın TBMM'de olduğunu da sözlerine ekledi.

Seçim sistemi değişecek mi? YSK Başkanı Yener’den gündem yaratacak açıklama! ‘Elektronik seçimle ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık’

Türkiye’de seçim sistemi değişecek mi? YSK’nın elektronik oylama için yeni bir sistem üzerinde çalışarak tüm hazırlıklarını bitirdiği ortaya çıktı. 'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener’in Gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklama gündem oldu.

Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktardı.

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Sinan Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır.

2

"ARGE ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor.” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yener
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi

Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL?

Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL?

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? En güçlü seçenek açıklandı

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? En güçlü seçenek açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.