Seçim sonrası göndermesi dikkat çekti! Mansur Yavaş'tan çok konuşulan iddialara yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, önceki gün katıldığı bir televizyon programında 6'lı Masa'ya yönelik olarak 'ses kaseti' çıkışına Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi.

"MAKAMINIZ VİDEO KESEREK TROLLÜK YAPILACAK BİR MAKAM DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, İçişleri Bakanı Soylu etiketleyerek, "Sayın Süleyman Soylu, makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir. Siz gittikten sonra İHA'lar, SİHA'lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak." ifadelerini kullandı.

Sayın @suleymansoylu,



Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir.



Siz gittikten sonra İHA’lar, SİHA’lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak. pic.twitter.com/0L8oWOU744 — Mansur Yavaş 2023 ???????? (@mansuryavas23) May 4, 2023

MANİSA MİTİNGİNDEKİ KONUŞMASINI YAYINLADI

Millet İttifakı'nın geçtiğimiz günlerde Manisa'da düzenlediği mitinginde konuşma yapan Yavaş, o anları yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Artık boş lafa karnımız tok. Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız. 15'inden sonra şunu göreceksiniz: Ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak? Mülteci deposu olduk. Sınırlarımız delik deşik oldu. Bu sorun ne olacak? O bitecek, açlık, işsizlik ne olacak? 15'inden sonra gidip acaba ben bu faturamı nasıl ödeyeceğim?' diyeceksiniz. Çocuğunuz bir şeyler isteyecek ama hep şu cevabı duyacaksınız: 'Konuşma be!', 'Ben senden iyi bilirim', 'Gençler susun!', Sağcılar giderseniz gidin'... Bu tarzı göreceksiniz veya 'Gençler, bütün umudumuz sizsiniz', 'Bizim size öğüt vermek değil akıl almaya ihtiyacımız var' diyen bir yönetim gelecek."

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

AK Parti İstanbul milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Bakan Soylu, "Dün katıldığınız bir canlı yayında 6'lı Masa'nın toplantısı sonrası CHP'li bir ismin bir AB büyükelçisine gittiğini ve mutabakat metnini bir anlamda onaylattığını ima ettiniz. Hatta o görüşmenin ses kaydı olduğunu söylediniz. O ses kaydı nereden alındı? Nasıl alındı?" şeklindeki soru üzerine, "Eğer birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ajanlık faaliyeti yapılırken takip etmek temel görevidir." şeklinde konuşmuştu.

Bu ses kaydını dinlediğini söyleyen Soylu, şunları kaydetmişti:



"Burada sadece gidip bir ziyaret falan söz konusu değil. İlk toplantının redaktesi söz konusu. 'Siz buna ne diyorsunuz?' diyor. Bu seçimin içinde olacaklar, bu seçim sonrası yaşanacaklar, adaylıklar ve bu seçimin içerisindeki tüm modellemelerin tamamı orada konuşuluyor. Bu Avrupa Birliği ülkelerinden birisinin büyükelçisi. Ben 6 ay önce onların İçişleri Bakanı Türkiye'ye geldiği zaman bunu kendilerine de söyledim. Sizin büyükelçiniz böyle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede kendilerine ana muhalefet ve 6'lı Masa tarafından böyle birisi gönderildi, Ünal Çeviköz. Ünal Çeviköz gönderildiği andan itibaren de konuşmalar budur. Mesela ilgili İçişleri Bakanı bana şunu söylemedi. 'Siz bu konuşmaları nasıl biliyorsunuz' demedi."

Dünyanın bütün ülkelerinin ve devletlerin, bu tip yabancı ülkelerin ajanlık faaliyeti yapma yoluna gittiklerinde kendilerini koruma meşruiyetinin söz konusu olduğunu dile getiren Soylu, "Ünal Çeviköz'ün mü dinlendiğini ima ediyorsunuz?" sorusu üzerine "Niye Sayın Çeviköz dinlensin? Sayın Çeviköz nasıl dinlenecek? Telefonla konuşma değil ki. Gittiği büyükelçiliği söylüyorum, büyükelçilikte yaptıkları bir değerlendirmeyi söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.