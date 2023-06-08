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Seçim sonrası ilk anket ‘Kılıçdaroğlu’ hakkında yapıldı! Dikkat çeken sonuç: Yüzde 62,4…

08.06.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonrası devam eden Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi tartışmaları ile ilgili dikkat çeken bir anket yayınlandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden BETİMAR Araştırma seçimin ardından bu kez muhalif olan seçmene ‘Kılıçdaroğlu istifa etmeli?’ sorusunu yöneltti. Ortaya çıkan sonuç siyaset kulislerinde çok konuşulacak. İşte o anketin detayları…

Seçim sonrası ilk anket ‘Kılıçdaroğlu’ hakkında yapıldı! Dikkat çeken sonuç: Yüzde 62,4…

Türkiye seçim sürecini geride bıraktı ancak seçim etkileri sürüyor. Seçim sonrası yapılan ilk araştırma, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna yönelik oldu. Araştırmaya göre bu soruya CHP seçmeni de yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" yanıtını verdi. Diğer muhalefet partilerine oy veren seçmenlerle birlikte ise "Evet" oranı yüzde 62,4 çıktı.

Dikkat çeken bu araştırma hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki sonucu neredeyse birebir tahmin etme başarısını gösteren BETİMAR Araştırma tarafından yapıldı. BETİMAR seçim sonrası başlayan tartışmaların ardından Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine "Sizce Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?" diye sordu.

ANKETE GÖRE YÜZDE 62 ‘KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ’ DEDİ

31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 1.650 kişiyle yapılan ankette; araştırmaya katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.

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PARTİ PARTİ SEÇMENLERİN GÖRÜŞÜ

Söz konusu ankette, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna CHP seçmeni bile yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" dedi.

CHP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 51,3; "Hayır gitmemeli" oranı 48,7

İYİ Partili seçmen "Evet gitmeli" oranı 82,1; "Hayır gitmemeli" oranı 17,9

Yeşil Sol Parti/HDP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 55,2; "Hayır gitmemeli" oranı 44,8

Türkiye İşçi Partisi seçmeni "Evet gitmeli" oranı 88,4; "Hayır gitmemeli" oranı 11,6

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP istifa anket

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