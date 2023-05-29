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Seçim sonrası yaptığı o konuşmaya gönderme yaptı: Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler! Desteğini günler kala açıklamıştı

29.05.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin heyecanla katılım sağlayıp yakından takip ettiği 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan 'Erdoğan' çıktı. 14 Mayıs'taki ilk tur ile 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri arasında özellikle dağılan ATA İttifakı'ndan gelen destek açıklamalarının sonuçlara nasıl bir etki edeceği merak ediliyordu. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini 2. tura yalnızca günler kala duyuran Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun akşam seçim sonrası yaptığı konuşmaya tepki geldi.

Seçim sonrası yaptığı o konuşmaya gönderme yaptı: Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler! Desteğini günler kala açıklamıştı

Yankıları Türkiye'nin gündeminde uzun süre devam edecek seçim sonuçlarının ardından ittifak ve seçime yönelik iş birliği yapan partilerin önümüzdeki süreçte nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor. Seçimin 2. turu da kesin olmayan sonuçlara göre netleşmeye başlar başlamaz siyasetin tablosunu şekillendirecek açıklamalar gelmeye başladı. Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sitem dolu bir paylaşım geldi.

İkinci tura gidilen süreçte dağılan ATA İttifakı'nın ilk turda aday gösterdiği Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından ittifaktan Adalet Partisi ve Zafer Partisi ise 'Kılıçdaroğlu' demişti. Son olarak CHP ve Zafer Partisi liderleri Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ seçim ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda seçim sonrasına yönelik bir protokol imzalamıştı.

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"SİZE DİĞER 4 PARTİDEN DAHA FAZLA KATKI SAĞLADIK"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaya gönderme yaptı ve şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi imzaladığımız mutabakat maddeleri ve çalışmalarımız, Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi seçmenin takdirini ve güvenini kazanmış, yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır. Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun. Kazanan Türk Milleti olsun diye, ilkelerimizden şaşmadan ilerlemeye devam edeceğiz."

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ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da seçim sonucuna yönelik şu değerlendirmede bulunmuştu:

"CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız."

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