Seçim Sonrasında Protestolar Büyüyor

3 Kasım’da yapılan 46’ıncı ABD Başkanlık seçimleri sonrasında ülke genelinde protesto gösterileri sürüyor. Başkan Donald Trump’ın taraftarları, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla çeşitli eyaletlerde oy sayımlarının durdurulması, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın destekçileri ise Trump’ın “Seçimleri kazandık” ve “Oylarımız çalındı” iddialarını protesto ediyor.

Ülkenin doğu yakasındaki başkent Washington’dan, batı yakasındaki Portland kentine kadar birçok büyük kentte protesto gösterileri düzenleniyor. Bazı eyaletlerde artan protestolar nedeniyle yerel güvenlik güçlerine ek olarak ulusal muhafızlar da görev yapıyor.

New York’ta en 85 kişi gözaltında

New York’ta seçim gecesi başlayan protestolar ise üç gündür aralıksız sürüyor. New York’ta protestocular oy sayımının durdurulmasını isteyen Başkan Trump’a karşı, “Tüm oylar sayılsın” sloganları atıp protestolarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli bölge ve semtlerinde New York’ta barışçıl bir şekilde başlayan protestolar bazen seyrini değiştirip şiddetin hakim olduğu gösterilere dönüşüyor. Protestocular New York’ta molotof kokteylleri ve havai fişekleriyle sokakları ateşe veriyor. Dün akşamki protesto gösterilerinde ise bir polisin göstericiler tarafından zincirle boğulmak istendiği açıklandı. New York polisiyle çatışan protestoculardan şimdiye kadar en az 85’in gözaltına alındığı kaydedildi. New York’ta protestocuların üzerinde çok sayıda bıçak ve patlayıcı madde ele geçti.