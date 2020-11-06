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Seçim Sonrasında Protestolar Büyüyor

06.11.2020 21:33 | Son Güncelleme

Ülke genelinde özellikle oy sayımının yapıldığı eyaletlerde hem Trump hem de Biden destekçileri protesto gösterilerini sürdürüyor. New York polisiyle çatışan protestoculardan şimdiye kadar en az 85’in gözaltına alındığı kaydedildi

Seçim Sonrasında Protestolar Büyüyor

3 Kasım’da yapılan 46’ıncı ABD Başkanlık seçimleri sonrasında ülke genelinde protesto gösterileri sürüyor. Başkan Donald Trump’ın taraftarları, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla çeşitli eyaletlerde oy sayımlarının durdurulması, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın destekçileri ise Trump’ın “Seçimleri kazandık” ve “Oylarımız çalındı” iddialarını protesto ediyor.

Ülkenin doğu yakasındaki başkent Washington’dan, batı yakasındaki Portland kentine kadar birçok büyük kentte protesto gösterileri düzenleniyor. Bazı eyaletlerde artan protestolar nedeniyle yerel güvenlik güçlerine ek olarak ulusal muhafızlar da görev yapıyor.

New York’ta en 85 kişi gözaltında

New York’ta seçim gecesi başlayan protestolar ise üç gündür aralıksız sürüyor. New York’ta protestocular oy sayımının durdurulmasını isteyen Başkan Trump’a karşı, “Tüm oylar sayılsın” sloganları atıp protestolarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli bölge ve semtlerinde New York’ta barışçıl bir şekilde başlayan protestolar bazen seyrini değiştirip şiddetin hakim olduğu gösterilere dönüşüyor. Protestocular New York’ta molotof kokteylleri ve havai fişekleriyle sokakları ateşe veriyor. Dün akşamki protesto gösterilerinde ise bir polisin göstericiler tarafından zincirle boğulmak istendiği açıklandı. New York polisiyle çatışan protestoculardan şimdiye kadar en az 85’in gözaltına alındığı kaydedildi. New York’ta protestocuların üzerinde çok sayıda bıçak ve patlayıcı madde ele geçti.

New York’ta geçtiğimiz hafta tahta plakalarla mağaza ve işyerlerinin kapanması sonrasında giderek artan protesto gösterileri yüzünden işyerleri aldıkları önlemleri sürdürüyor. Birçok işyeri halen kapalı açık olanlar ise gece olmadan işyerlerini kapatıyor.

Protestolar ülke geneline yayılıyor

Ülke genelinde özellikle oy sayımının yapıldığı eyaletlerde hem Trump hem de Biden destekçileri protesto gösterilerini sürdürüyor. Washington eyaletinin Portland kentinde ise ulusal muhafızlar ile ‘Siyahların hayatı önemlidir’ protestocuları arasında çıkan çatışma sonrasında 12 kişi gözaltına alındı. Göstericiler güvenlik güçlerine havai fişeği ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Bir gösterici otomatik silahıyla yakalandı. Detroit kentinde ise Trump destekçileri oy sayımının durdurulması için protesto gösterileri düzenledi. Miami’de ise Trump destekçileri oylarının çalındığı iddiasıyla protesto gösterilerini sürdürüyor.

Oy sayımının sürdüğü eyaletlerde Trump destekçilerinin protestoları sürüyor

Oy sayma işlemlerinin sürdüğü eyaletlerde ise yoğunlukla Trump destekçileri protesto gösterileri düzenliyor. Halen oyların sayıldığı Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia, Arizona ve Kuzey Carolina eyaletlerinde seçim merkezlerinin önünde toplanan Trump taraftarları protestolarını sürdürüyor.

Oylarının çalındığını öne süren protestocularla Demokrat Partili destekçiler arasında yer yer sözlü atışmalar yaşanıyor. Trump destekçilerinin düzenlediği protesto gösterileri yoğunlukla, Pennsylvania eyaletinde Philadelphia, Georgia eyaletinde Atlanta, Arizona eyaletinde Phoenix kentlerinde davam ediyor.

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