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SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK seçim sonuçları canlı takip ekranı Mynet.com'da olacak!

27.05.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Bugün (28 Mayıs Pazar) vatandaşlar, 14 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşen fakat adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için oy verecek. Bugün, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir seçim gerçekleşecek. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK seçim sonuçları canlı takip ekranı Mynet.com'da olacak!

SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK seçim sonuçları canlı takip ekranı Mynet.com'da olacak!

Seçim sonuçları 2023 oy oranları son dakika açıklamalarıyla yakından tekip ediliyor. Tüm yurtta seçmenler 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanı Seçimi sonrasında en fazla oyu alarak seçilen cumhurbaşkanı 5 yıl boyunca görev yapacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.

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27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

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