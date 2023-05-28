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SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: YSK Seçim sonuçları ne zaman, oy oranları saat kaçta açıklanır? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları canlı takip burada olacak!

28.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları oy oranları 28 Mayıs’ta sandık başına giden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı ve bugün Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında cumhurbaşkanlığı yarışı gerçekleşiyor. Tüm yurtta oy verme işlemi saat 17:00’de sona erecek. Peki, YSK seçim sonuçları ne zaman, oy oranları saat kaçta açıklanır? Yayın yasağının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet.com'da canlı takip edebileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: YSK Seçim sonuçları ne zaman, oy oranları saat kaçta açıklanır? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları canlı takip burada olacak!

Seçim sonuçları, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Seçim sonuçları bugün YSK tarafından açıklanacak. Oy verme işlemi saat 17:00’da sona erecek ve ardından sandıklar açılmaya başlanacak. Oy sayımının başlaması ve yayın yasağının kalkmasının ardından seçim sonuçları anbean Mynet.com üzerinden canlı takip edilebilecek. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada "Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." açıklamasını yaptı.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları bugün belli olacak. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü sandık başına giderek oy kullanıyor. Oy verme işlemi saat 08:00’da başladı ve 17:00’a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.
YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında, "14 Mayıs’taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

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SEÇİM SONUÇLARI CANLI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

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Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

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