Seçim Sonuçları ABD Basınında

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçları Amerikan basınında da yankı buldu. New York Times, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonucunu, ”Türkiye Cumhurbaşkanı İstanbul'da Tekrarlanan Seçimlerde Can Acıtıcı Mağlubiyet Aldı” başlıklı haberiyle duyuruyor. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin zorlamasıyla iki ay sonra tekrarlanan İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde aldığı yenilginin, Erdoğan'ın siyasi kariyerinin en büyük yenilgisi olduğunu kaydediyor. Habere göre seçim sonuçları, Erdoğan'ın partisinin İstanbul üzerinde 25 yıldır sürdürdüğü hakimiyeti sona erdirdi. Bu durum, İstanbul'un hem Erdoğan'ın siyasi tabanının bulunduğu hem de siyasi kariyerine belediye başkanı olarak başladığı kent olması açısından önemli. Muhalifleriyse böylesi bir mağlubiyetin Erdoğan'ın yenilmezlik havasını dağıttığını ve bunun, ülke üzerindeki 16 yıllık hakimiyetinde sonun başlangıcı olabileceği yorumu yapıyor. New York Times, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili haberinde ayrıca, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yüzde 45 oy oranına karşı yüzde 54'le yenilen AKP adayı Binali Yıldırım'ın sandıklar kapandıktan iki saat sonra mağlubiyeti kabul edip rakibi İmamoğlu'nu tebrik etmesinin, AKP'nin sonuçlara itiraz etmemesi yönündeki beklentileri arttırdığını kaydediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ayrıntılarını da aktaran New York Times, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiğini ve birlikte çalışma çağrısı yaptığını yazıyor. Erdoğan'ın da İmamoğlu'nun çağrısından bir saat sonra sonuçları kabul ettiği yönündeki Twitter mesajı ve İmamoğlu'nu kutlaması, haberin ayrıntıları arasında. New York Times'ın haberde vurguladığı bir başka konu ise uzmanların, İstanbul'un kaybının Erdoğan'ın imaj ve prestijine yönelik bir darbe olmasının yanısıra siyasi kariyerine de etki edecek olması yönündeki yorumları oldu. Gazetenin görüş aldığı Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Aslı Aydıntaşbaş, İstanbul'u kaybetmenin AKP'nin siyasi çarklarının ciddi gelir kaybına uğraması anlamına da geleceğini söylüyor. Aydıntaşbaş'a göre AKP'nin İstanbul mağlubiyeti, bu yıl ya da 2020'de erken seçimleri tetikleyecek bir zincir tepkime başlatabilir. Wall Street Journal da muhalefet partisi adayının İstanbul belediye başkanlığı seçimini kazanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bir başarısızlık olduğu yorumunda bulunuyor. Gazete, tıpkı New York Times gibi, seçimleri muhalif aday Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın megakent İstanbul üzerindeki 25 yıllık iktidarını sona erdirdiğini, aynı zamanda Erdoğan'un uzun zamandır ülkeyi yöneten iktidar partisi içindeki sorunları da gün yüzüne çıkardığını kaydediyor.

Wall Street Journal'a göre Mart'ta yapılan yerel seçimlerde başkent Ankara'yla beraber şimdi de İstanbul'u kaybetmek, Erdoğan açısından acı verici bir tökezleme. Seçim yenilgisi aynı zamanda Cumhurbaşkanı için oldukça hassas bir döneme denk geldi. Bu hassasiyetin nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik gerileme içindeki Türk ekonomisini tamir etme baskısı altında olması ve Amerika'yla olan gerginlikleri gidermek amacıyla G-20 zirvesi sırasında Başkan Donald Trump'la görüşmeye hazırlanması. Öte yandan Wall Street Journal, İstanbul yenilgisinin, AKP'ye verilen kamuoyu desteğinin geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana ekonomik acılar içinde kıvranan ülkede ne kadar düştüğünün göstergesi olduğunun altını çiziyor. Uzun süre boyunca çoğunlukla yabancı borçların körüklediği aşırı hızlı ekonomik büyümenin birden bire ani bir şekilde durması, ülke ekonomisini kış aylarında gerileme dönemine soktu. Gazeteye göre bir yandan da 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın otoriter liderlik stilinin dozunu giderek arttırması, şirketlere, gazetecilere ve insan hakları savunucularına yönelik baskıların tırmanması, memnuniyetsizlik yarattı. Gazetenin görüş aldığı düşünce kuruluşu Edam'ın direktörü Sinan Ülgen, Türk seçmenlerin kendisini iktidar partisinden uzak tutmaya başladığını, AKP'nin Türk siyasetindeki hegemonyasını yitirme riskinin oldukça yüksek olduğunu söylüyor.