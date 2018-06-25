MAGAZİN

Seçim sonuçları açıklandı! İşte ünlü isimlerin ilk paylaşımları...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Seçim sonuçları 24 Haziran akşamı gerçekleştirilen sayımın ardından birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Yüzde 88 civarı bir katılım ile 50 milyona yakın vatandaşın sandık başına gittiği seçimde, YSK'nın gün sonunda yaptığı açıklamaya göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan edildi.

Kesinleşen sonuçların ardından ünlü isimler 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İşte ünlülerin paylaşımları...

Ünlülerden Erdoğan'a tebrik mesajları

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ALİŞAN

ALİŞAN
Türkiye kararını verdi... Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım… Bu millete yapacağınız daha çok hizmet var Allah’ın izniyle..
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POLAT YAĞCI

POLAT YAĞCI
Bir dönüm noktasını daha geride bıraktık... Hem milletimize hem devletimize hayırlı olsun. Bu süreçte oyunu kullanarak demokrasiye sahip çıkan herkese kendi adıma teşekkür ederim. Yine bu süreçte, özü sözü bir, düşüncesi ne olursa olsun rengini belli etmekten çekinmeyen herkesi tebrik ederim... Sonuçlar açıklanmadan bir kenarda çaktırmadan gizlenmeye çalışan, sessiz kalmayı tercih eden, ‘duruma göre’ pozisyon alan, kapalı kapılar ardında konuşurken cengaver kesilip, sosyal medyada ya da toplum içinde dut yemiş bülbüle dönen ve ‘SONUÇ KESİNLEŞTİKTEN SONRA’ destek ve bağlılık mesajları atan, fotoğraf paylaşan ‘arkadaşlar’, bu sonuç en çok da sizlere hayırlı olsun...
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ŞAHAN GÖKBAKAR

ŞAHAN GÖKBAKAR
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi tebrik ederim. Getirdiği heyecan ve dinamizmden ötürü Muharrem İnce beyefendiyi de tebrik ederim. Bu güzel ülkenin hak ettiği seviyelere gelmesini cani gönülden temenni ederim… Türkiye’mize hayırlı olsun
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TANYELİ

TANYELİ
Yeni Türkiye… Çoğunluğun seçtiğine sisteme saygıda kusur edilmez, tebrik edilir. Avusturalya’dan nefes almadan takip ettim ve azimle, disiplinle hiç yılmadan bu mücadeleyi verenler kazandı. Türkiye'mize Hayırlı uğurlu olsun
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ECE ERKEN

ECE ERKEN
Ülkemiz için hayırlı olsun
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SEDA SAYAN

SEDA SAYAN
Ben demiştim! Yola devam… Nerede kalmıştık?
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SEVİM EMRE

SEVİM EMRE
Büyük Türkiye’nin imanlı inançlı yüreği insan sevgisiyle dolu devrimci Cumhurbaşkanım en başta biz olmak üzere Türkiyem sizi seviyor bu millet sizi çok seviyor. Rabbim size sağlıklı bir ömür versin. Allah sizden razı olsun Allah’a emanet olun sizinle gurur duyuyorum. Rüyamda bu sonucu görmüştüm. Güzellikleri bana malum eden rabbime şükürler olsun.
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GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN
Ülkemiz için en hayırlısı olsun. Neşe ve huzurla yansısın hepimize... Çocuklarımız, şarkılarımız, umudumuz gülümsesin…
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Yaşar İpek

Yaşar İpek
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ÜNLÜLER secim 24 Haziran ysk

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