Seçim sonuçları: Ekrem İmamoğlu yaklaşık 780 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Pazar günü tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart'taki yerel seçimleri 13 bin 729 oy farkla kazanan İmamoğlu, bu kez rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'a yaklaşık 780 bin oy fark attı.
Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yaklaşık Ekrem İmamoğlu yüzde 54'ünü, Binali Yıldırım ise yüzde 45'ini aldı.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı. Ajansa göre adayların aldıkları oylar şöyle;
Ekrem İmamoğlu seçim zaferi sonrası yaptığı ilk konuşmada, "Vatandaş yaşanan büyük haksızlığın hesabını kesmiştir" dedi.
"Bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor, herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması, yeni bir başlangıç anlamına geliyor" diye konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şu sözlerle seslendi:
"Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritası kapsamında sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve talibim. Hiçbir siyasi mesele, vatandaşın huzurundan, mutluluğundan, barıştan, sevgiden ve saygıdan daha önemli değildir. Tüm ortak konuları beraber ele almak isterim. Mazbatayı almamın ardından yol haritasını size sunmak, görüşlerimi almak ve görüşlerinizi de almak ve ziyaret etmek arzusunu size iletiyorum."
İmamoğlu günün son saatlerinde 5 yıl belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nden yaptığı konuşmada ise "Ben bu şehrin insanlarının, Atatürk cumhuriyetinin projesiyim" dedi.
"6 Mayıs'ta, o bir avuç insana en iyi dersi verdiniz. Yaşayın" diye konuşan İmamoğlu'nun otobüs üzerinden yaptığı konuşma sık sık sloganlarla kesildi.
İmamoğlu konuşmasının sonunda ailesine teşekkür ederken, "Benim ailem bana siyaset yolunda sadece destek olacak" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nu seçim zaferi nedeniyle önce Binali Yıldırım, daha sonra da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.
https://twitter.com/BY/status/1142838033965834241
https://twitter.com/RTErdogan/status/1142857411990052864
https://twitter.com/RTErdogan/status/1142857943999799296
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, "erken seçim bahsinin açılmaması" gerektiğini söyledi.
Bahçeli açıklamasında, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferi sonrası partisinin genel merkezi önünde bir otobüsten halka seslendi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Hak hukuk ve adalet dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk" dedi.
"Bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP artık bundan sonra 82 milyonun partisidir. CHP artık hiç kimseyi kimliğinden, inancından ve yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin inancına saygı duyulacaktır. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülke istiyoruz. Kadın ve erkek eşitliği için mücadele ediyoruz. Her evde tencerenin kaynadığı bir Türkiye istiyoruz. Türkiye genelinde huzurlu ve barış içinde bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, herkese selam ve sevgi gönderiyoruz."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim sonucunu "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu yok sayan iktidara ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir, İstanbul'da biraz morartmıştır" sözleriyle yorumladı.
Ekrem İmamoğlu'nu kutlayan ve ona teşekkür eden Akşener, "Herkes başını iki elinin arasına almalıdır. Milletimiz 'Ben yaptım oldu diyenlere', 'Karar benim' demiştir" ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası "Bu seçimlere katılan 16 milyon İstanbullu'ya teşekkür ediyorum. HDP seçmenine, Kürt halkına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi ve Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.
Sezai Temelli, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey uzlaşmacı, müzakereci bir anlayış. Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin demokrasi ittifakı olduğunu defalarca söyledik. Şimdi tüm siyasetin üzerine düşen sorumluluk budur" dedi.
https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1142859263527870465
Sezai Temelli daha sonra HDP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan'ın mektubunu eniyi anlayan Kürt halkı ve HDP'lilerdir" diye komuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, seçim sonucunu Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.
https://twitter.com/T\_Karamollaoglu/status/1142848613816688641
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ise seçim sonrası yaptığı açıklamada, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.
Sadi Güven, seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdıklarını söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum