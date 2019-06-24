Seçim sonuçları: Ekrem İmamoğlu yaklaşık 780 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Pazar günü tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart'taki yerel seçimleri 13 bin 729 oy farkla kazanan İmamoğlu, bu kez rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'a yaklaşık 780 bin oy fark attı.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yaklaşık Ekrem İmamoğlu yüzde 54'ünü, Binali Yıldırım ise yüzde 45'ini aldı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı. Ajansa göre adayların aldıkları oylar şöyle;

Ekrem İmamoğlu 4,698,782

Binali Yıldırım 3,921,201

Diğer adaylar 76,569

İmamoğlu: Vatandaş yaşanan büyük haksızlığın hesabını kesmiştir

Ekrem İmamoğlu seçim zaferi sonrası yaptığı ilk konuşmada, "Vatandaş yaşanan büyük haksızlığın hesabını kesmiştir" dedi.

"Bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor, herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması, yeni bir başlangıç anlamına geliyor" diye konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şu sözlerle seslendi:

"Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritası kapsamında sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve talibim. Hiçbir siyasi mesele, vatandaşın huzurundan, mutluluğundan, barıştan, sevgiden ve saygıdan daha önemli değildir. Tüm ortak konuları beraber ele almak isterim. Mazbatayı almamın ardından yol haritasını size sunmak, görüşlerimi almak ve görüşlerinizi de almak ve ziyaret etmek arzusunu size iletiyorum."