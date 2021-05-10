Seçim sonuçları İskoçya'nın bağımsızlığı için ne anlama geliyor?

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın üzerinde anlaşabildiği tek bir şey var: İskoçya'da bağımsızlık referandumuna gitme oylaması yapmak için doğru zaman değil.

İngiltere'nin tartışmasız en önemli bu iki siyasi isminin üzerinde anlaşabileceği başka bir konu da pek yok.

Bunun ötesinde, Sturgeon yeni bir referandum için çok geçmeden baskı yapmaya kararlı. Johnson ise 'hayır' demeye...

Aslında bu iki ismin önemli bir ortak yanı var. Her ikisi de, şahsi karizmalarıyla destek topluyor, siyasi geleneklere karşı çıkıyor ve 10 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan partilerinin seçim kazanmaya devam etmesini sağlıyor.

Ancak aralarında Birleşik Krallık'ın geleceği konusundaki anlaşmazlık çözüme kavuşursa, bu, bu iki isimden yalnızca birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği bir durum ortaya çıkaracak.

Nicola Sturgeon bugünden itibaren söylemini sertleştirmeye hazırlanıyor. Boris Johnson'ın demokrasiye inanmadığını ve ikinci bir referandum talep ettiğini söyleyen İskoçya halkının isteklerine kulak tıkadığını öne sürüyor.