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Seçim sonuçları: İstanbul Fatih'te AKP seçmeni İmamoğlu'nun zaferi için ne diyor?

24.06.2019 03:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, rakibi Binali Yıldırım'ı geride bıraktığı ilçeler arasında Fatih de var. Daha önceki 4 seçimde Fatih'de AKP'nin oyları yüzde 51'in altına düşmemişti. Fatih'te AKP'liler İmamoğlu'nun zaferini neye bağlıyor? Ece Göksedef ve Ege Tatlıcı'nın haberi.

Seçim sonuçları: İstanbul Fatih'te AKP seçmeni İmamoğlu'nun zaferi için ne diyor?

https://www.youtube.com/watch?v=DM0Om7CTiQo&feature=youtu.be

3 ayda 2. kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun, rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ı geride bıraktığı ilçeler arasında Fatih de var.

Fatih'te resmi olmayan sonuçlara göre oyların İmamoğlu yüzde 49,18'ini, Yıldırım ise 49,06'sını aldı.

Daha önceki 4 seçimde Fatih'te AKP'nin oyları yüzde 51'in altına düşmemişti.

Fatih'te seçmen, İmamoğlu'nun İstanbul'da yenilenen seçimi kazanmasının özellikle iki nedeni olduğu görüşünde:

  • Suriyelilerin geri gönderilmemesi
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a fazla yetki verilmesi

Gecenin geç saatlerinde kadar kahvelerin dolu olduğu ilçenin sokakları bu kez sessizdi.

Sadece CHP seçmenlerinin Saraçhane'deki kutlamalarının sesi geliyordu.

AKP'li seçmenlerle konuşmak istediğimizde aldığımız yanıtların bazıları, "Zaten saatlerdir bunu konuşuyoruz, içimiz kan ağlıyor" ve "Yapacak bir şey yok, adam kazandı" oldu.

Fatih'te Ekrem İmamoğlu'na oy verenler de ondan vaatlerini yerine getirmesini bekliyor.

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