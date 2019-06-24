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Seçim sonuçları: İstanbul'un 39 ilçesinde 31 Mart'tan 23 Haziran'a tablo nasıl değişti?

24.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

3 ayda 2. kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da, 31 Mart'a kıyasla oyunu 500 binden fazla arttırdı. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a yaklaşık 9 puan fark attı. İmamoğlu'nun oyu tüm ilçelerde oyunu artarken, Yıldırım yalnızca bir ilçede oyunu arttırabildi. Onur Erem'un haberi.

Seçim sonuçları: İstanbul'un 39 ilçesinde 31 Mart'tan 23 Haziran'a tablo nasıl değişti?

3 ayda 2. kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da, 31 Mart'a kıyasla oyunu 500 binden fazla arttırdı.

Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li Binali Yıldırım'a yaklaşık 9 puan fark attı.

İmamoğlu'nun oyu tüm ilçelerde oyunu artarken, Yıldırım yalnızca bir ilçede oyunu arttırabildi.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı. Ajansa göre adayların aldıkları oylar şöyle;

  • Ekrem İmamoğlu 4,698,782
  • Binali Yıldırım 3,921,201
  • Diğer adaylar 76,569

Bu sonuçlara göre İmamoğlu 31 Mart'ta 4 milyon 169 bin oy aldığı İstanbul'da oyunu yaklaşık 529 bin artırdı. 31 Mart'ta 4 milyon 156 bin oy alan Yıldırım'ın oyu ise yaklaşık 235 bin azaldı.

İmamoğlu İstanbul'un tüm ilçelerinde oyunu artırmayı başardı.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre İmamoğlu'nun 31 Mart'a kıyasla en fazla oy aldığı ilçe Küçükçekmece oldu. İmamoğlu'nun bu ilçede oy sayısı 30 binden fazla arttı.

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İmamoğlu en düşük oyu yüzde 32,89 ile Sultanbeyli'den, en yüksek oyu ise yüzde 83,71 ile Beşiktaş'tan aldı.

Oransal olarak en fazla artışın yaşandığı ilçe ise Sancaktepe'ydi.

Bu ilçede oylarını yüzde 18,5 artırmayı başaran İmamoğlu, 31 Mart'ta ikinci olduğu Sancaktepe'de bu sefer birinci oldu.

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Sancaktepe'nin yanı sıra AKP'nin kalesi olarak görülen Fatih, Beykoz, Üsküdar gibi 11 ilçede daha benzer bir durum yaşandı.

İmamoğlu'nun 31 Mart'ta AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın gerisinde kalıp bu seçimde Yıldırım'dan daha fazla oy aldığı 12 ilçe şöyle oldu:

  • Bahçelievler
  • Bayrampaşa
  • Beykoz
  • Beyoğlu
  • Çekmeköy
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Sancaktepe
  • Şile
  • Üsküdar

Buna karşılık Binali Yıldırım'ın 31 Mart'ta ikinci sırada yer alıp da 23 Haziran'da öne geçtiği hiçbir ilçe olmadı.

Yıldırım ayrıca Sultangazi dışındaki tüm ilçelerde oy kaybetti.

Yıldırım Sultangazi'de ise oyunu 155 arttırdı.

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En büyük oy kaybını ise 18 bine yakın oyla Küçükçekmece'de yaşadı. Bu ilçeyi Esenyurt takip etti.

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Oy kaybının oransal olarak en fazla olduğu ilçe ise Bakırköy oldu. Bu ilçede Yıldırım oylarının yüzde 16'sından fazlasını kaybetti. Bakırköy'ü Çatalca, Adalar ve Kadıköy takip etti.

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Yıldırım'ın en düşük oyu aldığı ilçe yüzde 15,75 ile Beşiktaş, en yüksek oyu aldığı ilçe ise yüzde 65,83 ile Sultanbeyli oldu.

İmamoğlu'nun oylarındaki artışın Yıldırım'ın oylarındaki azalıştan fazla olması, İmamoğlu'nun sandığa gitmeyen veya önceki seçimde Yıldırım'a oy vermeyen kişilerden de oy aldığını gösteriyor.

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