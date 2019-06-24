Seçim sonuçları: İstanbul'un 39 ilçesinde 31 Mart'tan 23 Haziran'a tablo nasıl değişti?

3 ayda 2. kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da, 31 Mart'a kıyasla oyunu 500 binden fazla arttırdı.

Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li Binali Yıldırım'a yaklaşık 9 puan fark attı.

İmamoğlu'nun oyu tüm ilçelerde oyunu artarken, Yıldırım yalnızca bir ilçede oyunu arttırabildi.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı. Ajansa göre adayların aldıkları oylar şöyle;

Ekrem İmamoğlu 4,698,782

Binali Yıldırım 3,921,201

Diğer adaylar 76,569

Bu sonuçlara göre İmamoğlu 31 Mart'ta 4 milyon 169 bin oy aldığı İstanbul'da oyunu yaklaşık 529 bin artırdı. 31 Mart'ta 4 milyon 156 bin oy alan Yıldırım'ın oyu ise yaklaşık 235 bin azaldı.

İmamoğlu İstanbul'un tüm ilçelerinde oyunu artırmayı başardı.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre İmamoğlu'nun 31 Mart'a kıyasla en fazla oy aldığı ilçe Küçükçekmece oldu. İmamoğlu'nun bu ilçede oy sayısı 30 binden fazla arttı.

İmamoğlu en düşük oyu yüzde 32,89 ile Sultanbeyli'den, en yüksek oyu ise yüzde 83,71 ile Beşiktaş'tan aldı.