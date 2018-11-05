HABER

Seçim Sonuçları Trump Yönetimini Nasıl Etkileyecek?

05.11.2018 23:33 | Son Güncelleme

Seçmenler, yarın Kongre’nin yeni üyelerini seçecek. Sonuçlar, Washington’daki güç dengelerini değiştirebilir ve Donald Trump’ın başkanlığının geri kalan son iki yılı üzerinde derin etkileri olabilir

Seçim Sonuçları Trump Yönetimini Nasıl Etkileyecek?

Amerikan kamuoyu, Kongre ara seçimlerine günler kala Pittsburgh’daki sinagog baskınıyla ve Demokrat Parti’nin önde gelen bazı simalarına bomba düzenekli paket gönderen kişinin tutuklanmasıyla sarsıldı. Pittsburgh’daki Hayat Ağacı Sinagogu’ndaki toplu silahlı saldırıda ölenler için törende, Başkan Trump, şiddeti kınadı, birlik çağrısı yaptı.

Brookings Enstitüsü’nden John Hudak, sinagog saldırısı ve Demokrat Partili liderlere bombalı paket göndermekle suçlanan kişinin tutuklanmasının, ara seçim kampanyalarının şu son günlerinde gerginlikleri tırmandırdığını söyledi.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden de itidal çağrısı yapanlar arasında:

Kimi Demokrat Partililer, Trump'ın partizan saldırılarının ülkedeki gergin siyasi atmosferi körüklediği görüşünde.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise bu görüşe katılmıyor.

Trump ise göçmenlik gibi seçmen tabanı için büyük önem taşıyan konularda Seçim Günü'ne dek kampanya çalışmalarını yürütmeye kararlı.

Orta Yol hareketinden Jim Kessler, Demokratlar'ın seçim kampanyasında en çok sağlık hizmetlerine odaklandığını ancak Trump'tan da kaçış olmadığını söylüyor.

Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde kazanımlar elde etmesi bekleniyor.

Partilerüstü Politika Merkezi'nden John Fortier'a göre Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğu koruyacak.

Demokratlar'ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi Trump'ın önceliklerini gerçekleştirmesini engelleyebilir ve Trump Yönetimi'yle ilgili birtakım soruşturmalar başlatabilir. Bu da Trump'ın 2020'de yeniden seçilme umutlarını suya düşürebilir.

PARTNER1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...
Evanjelistler Kime Oy Verecek?Evanjelistler Kime Oy Verecek?
Günün FotoğraflarıGünün Fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.