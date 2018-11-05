Seçim Sonuçları Trump Yönetimini Nasıl Etkileyecek?

Amerikan kamuoyu, Kongre ara seçimlerine günler kala Pittsburgh’daki sinagog baskınıyla ve Demokrat Parti’nin önde gelen bazı simalarına bomba düzenekli paket gönderen kişinin tutuklanmasıyla sarsıldı. Pittsburgh’daki Hayat Ağacı Sinagogu’ndaki toplu silahlı saldırıda ölenler için törende, Başkan Trump, şiddeti kınadı, birlik çağrısı yaptı.

Brookings Enstitüsü’nden John Hudak, sinagog saldırısı ve Demokrat Partili liderlere bombalı paket göndermekle suçlanan kişinin tutuklanmasının, ara seçim kampanyalarının şu son günlerinde gerginlikleri tırmandırdığını söyledi.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden de itidal çağrısı yapanlar arasında:

Kimi Demokrat Partililer, Trump'ın partizan saldırılarının ülkedeki gergin siyasi atmosferi körüklediği görüşünde.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise bu görüşe katılmıyor.

Trump ise göçmenlik gibi seçmen tabanı için büyük önem taşıyan konularda Seçim Günü'ne dek kampanya çalışmalarını yürütmeye kararlı.

Orta Yol hareketinden Jim Kessler, Demokratlar'ın seçim kampanyasında en çok sağlık hizmetlerine odaklandığını ancak Trump'tan da kaçış olmadığını söylüyor.

Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde kazanımlar elde etmesi bekleniyor.

Partilerüstü Politika Merkezi'nden John Fortier'a göre Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğu koruyacak.

Demokratlar'ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi Trump'ın önceliklerini gerçekleştirmesini engelleyebilir ve Trump Yönetimi'yle ilgili birtakım soruşturmalar başlatabilir. Bu da Trump'ın 2020'de yeniden seçilme umutlarını suya düşürebilir.

