"Seçim sonuçları Türkiye’nin geleceği ve bekasıyla da yakından ilgili"

ERZİNCAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bu seçimin sadece yerel yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılmadığını belirterek, "Bu seçimin sonuçları Türkiye’nin geleceği ve bekasıyla da yakından ilgili." dedi.

Bakan Turhan, Erzincan'daki programları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Erzincan İl Başkanlığında partililer ve vatandaşlara hitap etti.

Turhan, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde MHP ile ittifak kurduklarını hatırlatarak, "Aslında bu ittifak, Yenikapı'da 8 Ağustos 2015’de kuruldu. Günümüzde ülkemizin karşı karşıya kaldığı uluslararası sorunlar konusunda bir güç birliği oluşması gerekiyordu, bu oluşum da sağlanmıştır." diye konuştu.

Bu seçimin farklı bir anlamı olduğunu aktaran Turhan, "Eğer doğru yöntemlerle seçim, siyasi ve propaganda çalışmalarımızı yaparsak başarılı oluruz. Özellikle yerel yönetim hizmetlerinde gösterdiğimiz adaylarımızın liyakati, bizim parti olarak Türkiye genelindeki başarımız için en önemli argümanımız olacaktır." dedi.

Bu seçimlerin sadece yerel seçim olmadığını kaydeden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: