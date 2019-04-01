Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Iğdır Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Tüm yurtta seçim kutlamaları

IĞDIR Iğdır'da belediye başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, "Iğdır'da, Kürt, Türk, Laz ve Terekeme'si ile birlik içerisinde, kardeşçe bir yaşam başlayacak. Artık Iğdır'dan ırkçılık uzak duracak, Iğdır artık terörle anılmayacak." dedi.

Elde edilen başarıdan dolayı mutluluğunu dile getiren Tezel, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nı Iğdır'a kurdular ve Iğdır'ı şereflendirdiler. Bu şerefe Iğdır cevabını verdi ve muhteşem bir seçim kampanyasıyla seçimi sona erdirdik." diye konuştu.

Tezel, Iğdır'da artık yeni bir hayatın başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Iğdır'da, Kürt, Türk, Laz ve Terekeme'si ile birlik içerisinde, kardeşçe bir yaşam başlayacak. Artık Iğdır'dan ırkçılık uzak duracak, Iğdır artık terörle anılmayacak. Iğdır 20 yıldır hak ettiği yatırımlardan uzak, şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olmam nedeniyle devletimizin büyük ekonomik yatırımlarını alacağız ve Iğdır şehir görünümüne kavuşacak."

Tezel'in kesin olmayan seçim sonuçlara göre Iğdır Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından binlerce partili, kent merkezindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama yaptı.

Ellerinde Türk ve MHP bayrakları taşıyan kalabalık, bulvarda davul zurna eşliğinde halay çekip Kafkas dansı oynadı.

SAKARYA Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ekrem Yüce'nin kazanması, Demokrasi Meydanı'nda kutlandı.

Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla toplanan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Burada vatandaşlara hitap eden Ekrem Yüce, seçim süresi boyunca Sakarya'yı ilmek ilmek dokuduklarını belirterek, kazanılan büyükşehirin vatandaşın evi olacağını söyledi.

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Yüce, "Ayrımcılık yok. Sen, ben yok, biz varız, Sakarya var, Sakaryalılık var. Sakarya, bir huzur şehridir, berekettir, muhabbettir, gönüller şehridir, izzettir. Onun için Sakarya'ya hizmet gerekir, hizmet de gelecek inşallah." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da seçimlerin kentte huzurlu şekilde yapıldığını dile getirerek, "Bundan böyle Allah'ın izniyle hizmet için Türkiye'nin önünde ne engel varsa, kimler tuzak kuruyorsa onları birer birer kaldırma zamanı, milletin derdine daha fazla derman olabilme zamanı. Cenab-ı Allah da sizin bu güzel duanızla, bize verdiğiniz destekle size hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Rabbim inşallah bizleri mahcup etmez" AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise Ekrem Yüce'nin samimiyet, gayret ve tevazuyla kente hizmet edeceğini anlatarak, kendisini tebrik etti.

"Allah, Sakarya'ya çok güzel hizmet etmeyi nasip etsin inşallah." diyen Atabek, "İlçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. İlçelerinde sizlere çok güzel hizmet edecekler, yürekten inanıyoruz. Meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel zafere imza atan Sakarya'nın bir kez daha destan yazmasına vesile olan teşkilat mensuplarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de seçimin bir bayrak yarışı olduğunu aktararak, bugüne kadar hizmet veren belediye başkanlarına teşekkür etti.

İki aydır çok ciddi seçim çalışması yaptıklarını vurgulayan Tever, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir süre var. Milletimizin bizlere vermiş olduğu şanlı görevde size hizmet edeceğiz. Rabbim inşallah bizleri mahcup etmez." dedi.

Konuşmaların ardından, Ekrem Yüce ve diğer belediye başkanları vatandaşları selamladı.

Kutlamalar, havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hayrettin Güngör'ün seçilmesi partililer ve vatandaşlar tarafından kutlandı. İl başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, yağmura rağmen davul zurna eşliğinde halay çekti, araç konvoyları oluşturdu.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal, İmran Kılıç ve Cihat Sezal ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve partililer, seçim sonuçlarını il başkanlığında takip etti. Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 aydır sahada ciddi bir çalışma yaptıklarını, bunun ekip çalışması olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Güngör, milletvekillerinin de büyük gayretlerinin olduğunu belirtti. Güngör, "Şehrin her tarafını gezdik. Sağ olsunlar hemşehrilerimizin çok ciddi, samimi ilgisini gördük. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar nihai sonuçları almadık ama yüzde 50'nin üstünde bir oy sayımı yapıldı. Hamd olsun sonuçlar beklediğimiz gibi gidiyor." dedi. Seçimlerin Kahramanmaraş'a, ülkeye ve gönül coğrafyasına hayırlar getirmesini dileyen Güngör, "Sahada gördüğümüz tablo sandıklara yansıdı. Beklentimiz de yaklaşık böyleydi." ifadesini kullandı.

ISPARTA Isparta Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Adayı Şükrü Başdeğirmen'in kazanması nedeniyle kutlama yapıldı. Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti flamaları sallayarak, slogan attı ve araç konvoyu oluşturdu.

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ANTALYA Kesin olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek'in (ortada) Antalya Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesi üzerine vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Muratpaşa ilçesindeki CHP İl Başkanlığı binası önünde toplanarak kutlama yaptı.

ELAZIĞ Elazığ Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları'nın kazanmasının ardından partililer kentte kutlama yaptı. Ahmet Aytar Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Şerifoğulları'nın Elazığ Belediye Başkanlığı'na seçilmesini ellerinde Türk bayrakları ve parti flamaları ile sloganlar atarak ve sevinç gösterilerinde bulunarak kutladı.

DENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Osman Zolan kazandı. İl Başkanlığında sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaptı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelen Denizlililer, davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

BİTLİS

ŞANLIURFA Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kazanmasının ardından partililer kentte kutlama yaptı. Sağanak yağışa rağmen partililer, ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla kutlama yaptı.

OSMANİYE Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı, mevcut belediye başkanı Kadir Kara'nın kazanmasının ardından çok sayıda partili kutlama yaptı.

ADIYAMAN Adıyaman Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Süleyman Kılınç'ın (fotoğrafta) kazanmasının ardından çok sayıda partili ve vatandaş kutlama yaptı.

GAZİANTEP Kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazanmasının ardından çok sayıda partili ve vatandaş kutlama yaptı. Şahin, İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve milletvekilleri, toplanan kalabalığa hitap etti.