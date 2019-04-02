"Seçim sonuçlarına itiraz hukuki haktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz hukuki bir haktır. Eğer usulsüzlük varsa, eğer kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Geçersiz oyların kuyumcu titizliğiyle incelenmesi zarurettir." dedi.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimine ilişkin bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

31 Mart seçimlerinin demokratik olgunluk içinde yapıldığını belirten Bahçeli, Türk milletinin tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi verdiğini, yerli ve yabancı gözlemcileri hayran bıraktığını kaydetti.

31 Mart'ın kazananının hem Cumhur İttifakı hem de Türkiye olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki bir haktır. Eğer usulsüzlük varsa, eğer kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Geçersiz oyların kuyumcu titizliğiyle incelenmesi zarurettir. Bilhassa İstanbul, Ankara, Iğdır gibi illerimizde milli iradenin tam ve eksiksiz şekilde sandığa yansıması, sandık hilelerine, oy dolandırıcılığına, demokrasi kalpazanlarına fırsat verilmemesi asıldır, esastır."