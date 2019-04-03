Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim sonuçlarına itiraz, seçimin parçasıdır. Bu nedenle herkesin bu sürece saygılı olması lazım. 'Niye seçim sonuçlarına itiraz ediyorsunuz' denemez. Bu, oy verme gibi temel bir haktır." dedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk demokrasisinin seçimlerden güçlenerek çıktığını vurgulayan Destici, "ABD başta olmak üzere diğer batılı devletlerin bize demokrasi hatırlatmasına ihtiyacımız yok. Daha önceki yıllarda ABD'de seçimlerin nasıl yapıldığını, sonuçların nasıl belirlendiğini biliyoruz. Bu anlamda kimsenin tavsiyesine ve uyarısına ihtiyacımız yoktur. Türk demokrasisi güçlü bir demokrasidir. Bu seçimlerde de ne kadar güçlü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiye sahip olduğumuz ortaya çıkmıştır." diye konuştu. Destici, seçimlerin bittiğini ancak Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin sonuçları açıklayıp, mazbataları verene kadar sürecin devam edeceğini hatırlattı.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların hukuki bir hak olduğuna dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtiraz bu seçimin parçasıdır. Bu nedenle herkesin bu sürece saygılı olması lazım. 'Niye seçim sonuçlarına itiraz ediyorsunuz' denemez. Bu, oy verme gibi temel bir haktır. Kanun size bir hak vermiş. Şu anda her partinin itirazı var. 'Sandıktan çıkana razı olunmuyor' gibi bir ters hava estirilmeye çalışılıyor. Bu çok yanlış bir şey. CHP ve İYİ Partinin de itiraz ettiği yerler var. Her siyasi partinin itiraz ettiği yerler var. Bu durumdan rahatsızlık duyulması kadar abes bir şey yok. Sandıktan çıkan sonuç, YSK'nın vereceği kesin karardır." - "İttifakların yerel seçimde de yasal hale getirilmesi lazım" Destici, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" ifadelerinin anımsatılması üzerine Destici, şunları kaydetti: