Seçim sonuçlarına itirazlar

İlçedeki 394 sandıkta 6 bin 607 oyun geçersiz sayıldığını öne süren Oktay, tüm oyların tekrar sayılması talebinde bulunduklarını ifade etti.

HDP Viranşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm sandıkların sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.

BBP Nurdağı İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz da ilçede yeniden seçim yapılması için itirazda bulunduklarını belirtti.

Dilek, "Çuvalların İlçe Seçim Kuruluna yırtık olarak teslim edildiğini gördük. Seçimlere şaibe karıştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla Nurdağı ilçe genelinde seçimlerin iptalini istiyoruz. Bu nedenle itiraz dilekçemizi teslim ettik." dedi.

GAZİANTEP (AA) - BBP Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, HDP Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, AK Parti, CHP ve MHP ise Malatya'nın bazı ilçelerinde yerel seçim sonuçlarına itiraz etti.

- Malatya

Malatya'da AK Parti, CHP ve MHP bazı ilçelerde yerel seçim sonuçlarına itiraz etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti, Akçadağ ilçesinin tamamı ve Darende'nin Ayvalı Mahallesi'nde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti, ayrıca merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt'ta da belediye meclis üyeliği seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sistemine girişi sırasında hata yapıldığı iddiasıyla bazı sandıklara itiraz etti.

CHP Akçadağ ilçesinde, MHP de Hekimhan ilçesinde itirazda bulunarak, tüm oyların yeniden sayılmasını talep etti.

İtirazların iki gün sonra karara bağlanacağı öğrenildi.

MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sandıkların açılması sırasında tutanakların MHP'ye verilmemesini ve köylerde sandıkların erken açılmasını delillerle ilçe seçim kuruluna bildirdiklerini ifade ederek, "Kanuni süreç devam ediyor. Adaletli bir şekilde kazanana hayırlı olsun diyorum." dedi.

