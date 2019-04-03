Seçim sonuçlarına itirazlar

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, "Büyükşehir Belediyesinde geçersiz oylara itiraz etmişler. Yaklaşık 140 bin oy farkı var. Biz de itiraz edebilirdik, bu farkın daha da yüksek olmasını bekliyorduk ama buna gerek yok. Geçersiz oylar 56 bin civarında, tamamı (onlara) çıksa 140 binlik farkı kapatmaz." dedi.

Karalar, beraberinde milletvekilleri, ilçe belediye başkanı adayları ve partililerin de katılımıyla CHP Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin zorlu süreçler olduğunu söyledi.

Seçim sonuçları konusunda bazı tereddütler yaşandığını aktaran Karalar, "Biz açık farkla Büyükşehir Belediyesini aldık ama ilçelerin bir bölümünde çok küçük farklarla kaybediyoruz gibi görünüyor." diye konuştu.

Karalar, kimsenin hakkının yenmemesini istediklerini belirterek, "Ciddi manada bu işin üzerinde çok durduk ve oylarımıza büyük oranda sahip çıktık. Ama Yüreğir'de ufak bir problem var. Bizim talebimiz, oyların 1. bölgede, kurulun verdiği kararın onaylanması. Arkadaşlarımız YSK'ye başvurdu, onun haberini bekliyoruz." ifadesini kullandı.