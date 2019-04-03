Seçim sonuçlarına itirazlar

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Remzi Ergü'nün kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrası yapılan sayımda kazanan değişmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Remzi Ergü 5 bin 500, CHP adayı Ahmet Aktürk 5 bin 455 oy aldı. Ergü'nün 45 oy farkla kazandığı seçimlere hem CHP hem de AK Parti itiraz etti.

Tufanbeyli İlçe Seçim Kurulunca alınan karar doğrultusunda oyların yeniden sayılması sonucu AK Parti adayı Ergü 5 bin 499, CHP adayı Aktürk'ün ise 5 bin 465 oy aldığı belirlendi.

Oy farkının 34'e düşmesine rağmen ilçede seçimi kazanan değişmedi.

İmamoğlu ilçesinde de CHP adayı Kasım Karaköse'nin MHP adayı Gazi Adamhasan'a karşı 417 farkla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kuruluna tarafından reddedildi. MHP'nin bu ilçedeki itirazını İl Seçim Kuruluna götüreceği belirtildi.

CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Ceyhan'da, AK Parti'nin yaptığı itiraz da İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.