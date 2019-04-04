Seçim sonuçlarına itirazlar

CHP'nin Çınarcık'taki belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından yeniden yapılan sayımlara göre, 16 oyluk fark değişmedi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından 5 sandıkta yapılan sayımın ardından, AK Parti adayı Numan Soyer yine 16 farkla önde çıktı.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile Yalova Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "İlçe Seçim Hakimliğimize yapılan itirazlar neticesinde Çınarcık'la alakalı olarak gerekli incelemeler yapılmış ve karara bağlanmış bulunmaktadır. Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Büyükgümüş ise Çınarcık'ın yeni belediye başkanının Numan Soyer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En az oy verme işlemi kadar bu itiraz, sayım, döküm süreçleri de bu işin doğal bir parçasıdır. Her parti hukuki argümanlarını getirir burada heyete bunu sunar ve karar verilir. Benim burada itiraz ettiğim nokta şu, Çınarcık'ta en ince ayrıntısına kadar hukukun, mantığın sınırları zorlanmak suretiyle itirazlar gerçekleştirilirken AK Parti buna amenna dedi. İtiraz hakkınızdır, gelin konuşalım ama Yalova'da biz çeşitli itirazlarda bulunurken ne gerek var, niye itiraz ediyorsunuz gibi yaklaşımlarla bu konunun ele alınması, Türkiye'nin farklı yerlerinde, televizyonlarda izliyorsunuz, 'Mazbatamı ver' diye bazı siyasilerin çıkıp sözlerde bulunması bunları kabul etmiyoruz."

AK Parti Çınarcık belediye başkan adayı Numan Soyer'in 4 bin 843, CHP Çınarcık belediye başkan adayı Avni Kurt'un 4 bin 827 oy aldığı seçimlerle ilgili CHP, tüm sandıklarda oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazda bulunmuştu.

