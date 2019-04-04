HABER

Seçim sonuçlarına itirazlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan itirazların ardından yapılan sayımda sonuç değişmedi

CHP'nin Çınarcık'taki belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından yeniden yapılan sayımlara göre, 16 oyluk fark değişmedi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından 5 sandıkta yapılan sayımın ardından, AK Parti adayı Numan Soyer yine 16 farkla önde çıktı.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile Yalova Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "İlçe Seçim Hakimliğimize yapılan itirazlar neticesinde Çınarcık'la alakalı olarak gerekli incelemeler yapılmış ve karara bağlanmış bulunmaktadır. Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Büyükgümüş ise Çınarcık'ın yeni belediye başkanının Numan Soyer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En az oy verme işlemi kadar bu itiraz, sayım, döküm süreçleri de bu işin doğal bir parçasıdır. Her parti hukuki argümanlarını getirir burada heyete bunu sunar ve karar verilir. Benim burada itiraz ettiğim nokta şu, Çınarcık'ta en ince ayrıntısına kadar hukukun, mantığın sınırları zorlanmak suretiyle itirazlar gerçekleştirilirken AK Parti buna amenna dedi. İtiraz hakkınızdır, gelin konuşalım ama Yalova'da biz çeşitli itirazlarda bulunurken ne gerek var, niye itiraz ediyorsunuz gibi yaklaşımlarla bu konunun ele alınması, Türkiye'nin farklı yerlerinde, televizyonlarda izliyorsunuz, 'Mazbatamı ver' diye bazı siyasilerin çıkıp sözlerde bulunması bunları kabul etmiyoruz."

AK Parti Çınarcık belediye başkan adayı Numan Soyer'in 4 bin 843, CHP Çınarcık belediye başkan adayı Avni Kurt'un 4 bin 827 oy aldığı seçimlerle ilgili CHP, tüm sandıklarda oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazda bulunmuştu.

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdiDevlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi
Miting gibi bir törenle göreve başladıMiting gibi bir törenle göreve başladı
Anahtar Kelimeler:
Yalova

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.