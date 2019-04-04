Seçim sonuçlarına itirazlar

AK Parti, Adıyaman'ın Sincik ve Tut ilçelerindeki yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazın ilçe seçim kurullarınca reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna başvurdu.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kahta, Sincik ve Tut ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın ilçe seçim kurullarınca reddedildiğini söyledi.

Alkayış, itirazların reddedildiği ilçelerden Sincik ve Tut için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını, Kahta'yla ilgili durumun ise değerlendirildiğini ifade etti.

