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Seçim sonuçlarına itirazlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

AK Parti, Adıyaman'ın Sincik ve Tut ilçelerindeki seçimlerle ilgili İl Seçim Kuruluna başvurdu

AK Parti, Adıyaman'ın Sincik ve Tut ilçelerindeki yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazın ilçe seçim kurullarınca reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna başvurdu.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kahta, Sincik ve Tut ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın ilçe seçim kurullarınca reddedildiğini söyledi.

Alkayış, itirazların reddedildiği ilçelerden Sincik ve Tut için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını, Kahta'yla ilgili durumun ise değerlendirildiğini ifade etti.

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