Seçim sonuçlarına itirazlar

AK Parti'nin Yalova Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından yeniden yapılan sayımlara göre CHP adayı Vefa Salman 338 oy farkla önde çıktı. İlçe Seçim Kurulunca, 5 sandıktaki maddi hatalar ve 64 sandıktaki geçersiz oyların sayımının ardından CHP'li Vefa Salman'ın 28 bin 779, AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın 28 bin 441 oy aldığı bildirildi. Yapılan sayımla 613 olan fark 338'e indi. - AK Parti'den İl Seçim Kuruluna itiraz İlçe Seçim Kurulundaki sayımın ardından AK Parti, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Yalova Adliyesi bahçesinde açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından ilk başta teyit edilen 613 oy farkının inceleme ve değerlendirmeler neticesinde düştüğünü belirterek, "Maddi hatalar sebebiyle gerekse de 5 sandığın açılarak geri kalan 64 sandıkta da sadece geçersiz oyların sayılması sonucu şu anda fark 305 oya inmiştir. Bu da şunu göstermektedir ki 292 sandıktan sadece 5'inin açılmasıyla başta 613 olan fark şu anda yarının altına inmiş ve 305 rakamına gelmiştir. Netice itibarıyla az önce İl Seçim Kuruluna gerekli sandıkların tamamının sayılması için başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Biz inanıyoruz ki bu başvuru neticesinde diğer sandıklar da sayıldığında büyük ihtimalle seçimin sonucu değişecektir." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise hakkın, hukukun, vatandaşların kendilerine emanet ettiği oyların peşinde olduklarını ifade etti. Bu yönde çalışma yürüttüklerini söyleyen Büyükgümüş, şöyle konuştu: "Sizin aracılığınızla da şunu düzeltmek isterim. Maalesef tecrübeli siyasetçiler olmalarına rağmen bazı arkadaşlarımızın oyların tamamının sayıldığı ve buna rağmen bu durumun ortaya çıktığına yönelik bir beyanı oldu. Sadece 5 sandık ve geçersiz oylarında yüzde 20'si sayıldı, bunlar değerlendirildi. Burada 613 olarak ilan edilen fark 305'e düştü. Bu bizim İl Seçim Kuruluna yaptığımız itirazın temel mesnedini teşkil ediyor. Bu kadar sınırlı bir sayıya bakıldığı halde böylesine bir değişiklik olması, maddi hataların olması bizi bu noktada oylarımızın, hakkımızın, hukukumuzun takibi bakımından bu başvuruyu bizler için gerekli, zorunlu kılıyor. Yalova halkının hangi istikamette karar verdiği açık bir şekilde ortaya çıksın. Bugün İl Seçim Kuruluna müracaatımızı gerçekleştirdik."

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da sayım sonrasında az bir oyun kaldığını ifade etti. Akyol, her iki tarafın seçmeninin iradesini sandıktan sonra koruyup, kollamak ve onun takipçisi olmanın, her iki tarafın da en büyük vazifesi olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ise İstanbul'da cereyan eden benzer hadiselerin Yalova'da da söz konusu olduğunu dile getirdi. Sandıkların çok azının açılması ve geçersiz oyların yüzde 20'sinin sayılması halinde bile neticenin nereye geldiğini görmüş olduklarını vurgulayan Öztabak, "Bu da şunu gösteriyor, tamamının sayılması durumunda seçim sonuçları değişecektir. Biz herhangi bir şekilde muhakkak suretle durum değişikliğiyle ilgili değil, Yalovalı hemşehrilerimizin bize emanet ettiği oyların takipçisi olmak zorundayız. Yalova'mız, Yalovalılar eğer bu oyları bize verdiyse, bunun takipçisi olup bunu ortaya çıkarmamız lazım. Hayır, CHP'ye verdiyse de biz zaten saygı duyuyoruz." şeklinde konuştu. - "Fark 338 oldu"

Yalova Adliyesi bahçesinde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vefa Salman ise AK Parti'lilerin açıklamalarını eleştirerek, şunları kaydetti: "Madem öyle haktan, hukuktan bahsediyorlar Çınarcık'taki oyları saydırsınlar, sıkıyorsa. Yalova'daki fark 10-15-30-40-50-100 fark değil. Sıkıyorsa delikanlı gibi olsunlar oyları saydırsınlar. İkincisi şu, siyaseti doğru öğrensinler. Neden biliyor musunuz? İl Seçim Kurulu’nda oylar sayılmaz. Oyların tamamı sayılmaz. İlçe Seçim Kurulunda itiraz edilen sandıklar hangisi ise ancak onlara bakılır. Bu itirazlarını ben kurulda görev yapan hakimlerin kabul edeceğini zannetmiyorum. Resmi tutanak burada. Birleştirme tutanağı, İlçe Seçim Kurulu tutanağı imzalandı. Birleştirme tutanağının orijinali burada. İmzalandı, alındı. Neden, 305 oydan bahsediyor. Utanmadan, sıkılmadan yalan söylüyor. Niye biliyor musunuz? 613 dediği farkı benim ağzımdan soruyorum basın mensupları hiç 600'lü bir rakam duydunuz mu? Duydunuz ilk rakam 357'ydi. 332 açıkladım daha sonra bana 333 diye gelmişti bilgi. Hazırlamıştım zaten. İnsan gülümserken 333 der ya. Size gerekeni biraz önce söylemiştim ama kurban olduğum Allah verdikçe verdi. 5 tane daha verdi. Oyumuz artmaya başladı ve oyumuz arkadaşlar görüldüğü üzere benim oyum 28 bin 779, arkadaşın oyu 28 bin 441. Fark 338 oldu."