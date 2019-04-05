Seçim sonuçlarına itirazlar

Salman, yargının verdiği kararla seçim sonucunun netleştiğini dile getirerek, "Merak ediyorum bu karar çıkmasaydı acaba Anayasa Mahkemesine, daha sonra Strasburg'a İnsan Hakları Mahkemesine mi gideceklerdi? Gerçekten bunu da merak ediyorum. YSK'nin verdiği karar bozulamaz. Esastan verdiği bir karar. Artık kesinleşmiş oldu." dedi.

YSK'nin aldığı kararla seçimin sonuçlandığını savunan Salman, "Artık Yalova ile ilgili karar kesinleşti ve YSK esastan ilk defa bir karar aldı. O da Yalova ile ilgiliydi. Ulusal basında da alt yazıyla geçti. Yaptığımız itirazı YSK kabul etti. İl Seçim Kurulunun aldığı, oyları yeniden sayma kararı iptal oldu. Bu şartlar altında yarın benim mazbatamı vermeleri gerekiyor. Hatırlayınız ben zaten daha önce, cuma günü, cuma namazından sonra gelip mazbatamı alacağımı ifade etmiştim. Yüce Rabbim yine bana yardım etti. Beni mahcup etmedi. Allah’ıma bin şükürler olsun." diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise YSK'ye yaptıkları itirazla ilgili bilgi verdi. Yalova, Kaytazdere ve Çınarcık seçimleri konusunda İlçe Seçim Kurullarına yapılan itiraz süreçleri olduğunu hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Bu süreç içinde hem Yalova'da hem Çınarcık'ta hem de Kaytazdere'de İlçe Seçim Kurulu değerlendirmelerini yaptı ve belli farklarla da Yalova Belediye Başkanlığına Vefa Salman'ı, yeni Kaytazdere Belediye Başkanımız 10 oy farkla, Çınarcık'ta da bir kaybımız olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Yalnız rakip siyasi partiler tarafından itiraz yapıldığı için seçim kuruluna. Aslında itirazlar usulsüz itirazlardı çünkü Türkiye'nin her tarafında böyle yapılıyor. İtirazların yapılabilmesi için sandık kurularında, yani mahallinde tutanakların üzerine şerh düşülmesi gerekiyor. Seçim Kanunu ve yönetmeliklerin böyle olmasına rağmen usulsüz bir şekilde bu itirazlar kabul edildi İl Seçim Kurulu tarafından. Biz bunun üzerine Kaytazdere ve Yalova seçimleri için YSK'ye başvurduk. YSK, merkez ilçemiz Yalova ve Kaytazdere için bu kararı durdurttu İl Seçim Kurulunun. YSK'nin kararları kesin kararlar olduğu için bugün bu saatten itibaren hem Yalova hem Kaytazdere Belediye Başkanlarımız artık onanmış oldu. Mazbatalarını alacaklar inşallah en kısa sürede."

Çınarcık ile ilgili sayım karının devam ettiğini ifade eden Akar, yarın saat 09.30 itibarıyla ilçe belediye başkanlığı seçimlerindeki tüm oyların yeniden sayılacağını sözlerine ekledi.

