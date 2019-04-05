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Seçim sonuçlarına itirazlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

AK Parti adayının kazandığı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, oyların yeniden sayılması sonucu değiştirmedi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz'ın kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrasında, oyların yeniden sayılmasıyla kazanan değişmedi.

Yerel seçimin ardından AK Parti'nin 4 bin 537, MHP'nin 4 bin 489 oy aldığı Bahçe ilçesinde, MHP, İlçe Seçim Kurulunun ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Yapılan sayımda AK Parti'li İbrahim Baz'ın oyu aynı kalırken, MHP'li Ömer Okan Fettahlıoğlu'nun oyu ise 8 artışla 4 bin 497 oldu.

Bu sonuca göre ilçede kazanan değişmedi.

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Osmaniye

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