Seçim sonuçlarına itirazlar

AK Parti'nin Adıyaman'ın Tut ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz İl Seçim Kurulunca reddedildi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tut ilçesinde seçim sonuçlarına "zihinsel engellilere oy kullandırılması ve geçersiz oyların geçerli sayılması" gerekçesiyle itiraz ettiklerini anımsattı.

İtirazlarının hem ilçe hem de il seçim kurullarınca reddedildiğini dile getiren Alkayış, bu nedenle itirazlarını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdıklarını ve seçimin iptal edilmesini talep ettiklerini söyledi.

İlçedeki seçimlerde CHP adayı Mehmet Kılıç 1206, AK Parti adayı Ercan Öncebe 1191 oy almıştı.

